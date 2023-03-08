TWIST限時劈價低至1折！$340起即可入手Burberry、Prada、Chloé

【白色情人節2023｜TWIST減價】白色情人節比起情人節大家相對不太重視，但是女生對儀式感如此在意，白色情人節都需要一點儀式感。TWIST全線分店現時發售多款精選減價貨品，大家可以低至1折起入手各大奢侈品牌 SAINT LAURENT PARIS 、PRADA、BURBERRY及BALENCIAGA等等多款精選名牌手袋，有興趣的女生切勿放過是次優惠！



【情人節禮物2023｜TWIST優惠】TWIST 2022 秋冬折扣精選貨品低至3折！（官方圖片）

TWIST減價｜TWIST 3月瘋狂大減價低至1折！

TWIST 3月瘋狂大減價優惠分為四輪，每周六TWIST各大分店（尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店）都會發售多款精選減價貨品，率先觀看第一輪精選減價貨品，機會難逢切勿錯過逢星期六到TWIST選購心儀貨品。

開始時間： 2023年3月4日（第一輪）、3月11日（第二輪）、3月18日（第三輪）、3月25日 （第四輪）

（官方圖片）

TWIST減價｜1. FURLA OPPORTUNITY Tote S Toni Oro

FURLA一向都是小資女們的首選，絕對是學生一族及OL必備的時尚品牌。FURLA Opportunity以提花刺繡民族主題，且結構上充滿了極簡主義亦不失時尚感。Tote Bag容量大且百搭易襯，無論上班還是外出都適合。TWIST是次激減至1折，現時只需$340便可買到，是入手的好時機。

TWIST減價｜1. FURLA OPPORTUNITY Tote S Toni Oro 原價 $3,400 折後價 $340 (90% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜2. MICHAEL KORSSoft Blue Small Bradshaw Shoulder Bag

Shoulder Bag是非常流行的手袋款式，加上潮流回到Y2K風格，各大奢侈品牌都推出不同設計的Shoulder Bag。這款袋款耐看又不失少女感，原價$3,550，是次TWIST優惠激減至$355，近期想買手袋的女生不妨考慮一下。

TWIST減價｜2. MICHAEL KORSSoft Blue Small Bradshaw Shoulder Bag 原價 $3,550 折後價 $355 (90% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜3. Burberry small Olympia Belt Bag

Burberry自推出Olympia Bag系列，即時成為品牌的年度手袋寵兒，加上有MIRROR各成員的加持，Olympia Bag都秒速成為女生手袋購物清單當中。配色中性兼百搭耐看，不論男女都容易配戴。

TWIST減價｜3. Burberry small Olympia Belt Bag 原價 $13,900 折後價 $1,390 (90% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜4. Tory Burch Women's Kira Pebbled Top Zip Cross Body Bag

斜孭袋是永不退流行的袋款，Tory Burch的斜孭袋Top Zip Cross Body Bag的靈感來自在摩洛哥建築中發現的拱門，容量亦不少，可放下日常常所需小物。而且可拆卸肩帶作錢包使用，一袋多用。

TWIST減價｜4. Tory Burch Women's Kira Pebbled Top Zip Cross Body Bag原價 $2,600 折後價 $780 (70% OFF)（官方圖片）

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│門市減價款式及價錢▼▼▼

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

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