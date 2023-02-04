60+銀髮族穿搭更勝年輕人！退休後打破年齡、職業枷鎖變時尚達人

今天這期是「歲月不敗美人」欄目的真人分享版。之前這個欄目的主角，大部分都是明星或者Instagram博主，有小夥伴説有距離感。這次我們換了個思路，聯繫了兩位達人——其實現實生活中也有很多不被年齡束縛、衣品好的姐姐啊。這個選題我們從上年11月初就定下來了，中間看了很多走這種路線的姐姐，也聯繫了很久，最後才確定了下面這兩位。她們除了會穿，那份對生活的熱情也很有感染力！



一位是61歲的萍寶。我每次刷到她的圖，都會被她燦爛的笑容感染到，完全不會去想她的年齡是多大，就是覺得她很美。 萍寶：「我從年輕時候就因為比較愛打扮嘛，就會被別人説。但是我其實不是很在意這些聲音，我穿得好看也是為自己開心，不是為了取悦任何人。」

另一位是70歲的覃醫生：她的態度非常酷。誰説年紀大了就不能美美的？她嘴上説自己是「老古董」，不會用電腦、普通話也不流利，但她的心態其實很前衞和開放，經常在兒子的衣櫃裏「淘寶」，通過混搭打造出獨一無二的風格。覃醫生：「對於老年發福這件事，我很樂觀，因為可以省錢穿我兒子的衣服了。」

和她們聊天的時候我發現，和很多媽媽輩們一樣，她們也會有普通話説不標準這些煩惱。不過她們會更勇敢，很多看似是「年輕人」的衣服，她們也沒啥不敢穿的。這篇也很適合轉發給媽媽們看！有小夥伴發給媽媽後，她媽媽説自己也要買新衣服打扮起來啦哈哈。

話不多説，一起來看看吧：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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萍寶：「我覺得現在的自己比年輕時候更美」

大家好我是萍寶，今年61歲啦，有兩個女兒。是土生土長的東北人，以前呢就是做技術相關工作，也開過服裝店，還學過裁剪，會給自己做做衣服。目前和女兒一起定居在上海。偶然的機會給女兒的朋友做他們品牌的模特，開始分享穿搭和生活。

61歲在很多人眼裏可能已經是個老太太啦，我有時候也會打趣自己是老太太。但從心底裏來説，我從未把自己當成過或者從未真正在意過自己是不是個老太太。雖然我的臉上有了皺紋，但我還是可以穿漂亮的衣服，愛美的那顆心沒變。記得年輕時候每個月只有幾十塊的收入，我每個月都攢點留著，為了買喜歡很久的一件皮衣。現在也是，我依然很喜歡漂亮衣服。

我覺得呢，時尚沒有太多的侷限性。我從年輕時候就因為比較愛打扮嘛，就會被別人説。但是我其實不是很在意這些聲音，還是自己開心最重要。我穿得好看也是為自己開心，不是為了取悦任何人。偶爾會看到有人説年紀大了不該這樣不該那樣，不會吧，我一個60多歲的人都知道現在已經是2022啦。（訪問時是2022年）

我穿搭比較看心情和場合，得體比較重要。得體的前提就是要自己感覺合適、舒服、自在。我自己平時會更傾向於選質感好，舒適耐看的款式，秋冬愛穿寬鬆、版型利落的襯衫、西裝、大衣。偶爾也會把不同風格的單品混搭起來，會有很新鮮的感覺。

現在在網上買衣服比較多，很方便。我沒有特別一定要穿的品牌，設計感和品質才是我比較在意的。也有一些壓箱底的衣服，但是不太拿出來穿，因為女人還是更喜歡新衣服呀哈哈哈哈。也會把女兒好看的衣服拿來穿。她有很多很中性的衣服，我經常穿，混搭效果很好很帥。這條黑色皮裙就是她的。

我尤其喜歡金色飾品，在穿搭裏有點睛的效果。有時候穿簡單的基礎款，加上一條項鍊、一個耳釘、一枚戒指，整套搭配就會變得更有層次。絲巾也是我的愛用單品。不同花色的有很多條，搭配上也不怎麼費心思，它們能點亮中性色的毛衣、大衣、襯衫，同色系的衣服也能搭。系法也挺多的，在前面或者後面打結都可以~要説在穿搭上跟年輕時有什麼變化，最大的不同可能就是鞋了。年輕時候呢，特別喜歡很高的高跟鞋，不管是單鞋還是一字帶，我都能穿著逛一天，感覺穿上太美了也不覺得累。現在呢，就更偏向於舒適一些啦，要好看但是又不能太折磨自己哈哈哈哈哈。

年輕的時候喜歡折騰頭髮，現在覺得自己的白頭髮也挺好看的。不過現在也會好好打理啦。我平時喜歡用發抓抓一下頭髮，或者皮筋扎一下丸子頭。出門的時候就精心地再盤一下。捲髮是我女兒幫我燙的，我很喜歡，還想再嘗試一些其他的新發型。我從年輕時就有化妝的習慣，也沒刻意學，很自然就會了。現在每天化妝大概要15分鐘，眼神不太好刷睫毛比較費力，不過我是雙眼皮貼達人哈哈哈哈。口紅也是生活裏一定會用的，出門買菜都會塗口紅。口紅是每個女孩的包包裏都必須要有的，就像一個幸運小物，帶著口紅可以隨時變漂亮。

很多人問我怎麼保持好狀態，運動一直是我的必勝法寶，我喜歡瑜伽、游泳、羽毛球、爬山。我堅持瑜伽應該有十年了。因為疫情關係，目前不太方便出去上瑜伽課，就在家裏練習瑜伽和跟Youtuber潘蜜拉（Pamela Reif）影片健身，運動讓我心情舒爽，我非常熱愛運動，希望自己能一直做個運動女孩。很多事情説起來容易做起來難，不過呢，難也不代表不可以。我普通話一直很難説好，平翹舌不分，每次都完美地錯過每一個正確發音。我還是會堅持練下去的，平時女兒也會糾正我。

拍照上呢，感覺第一次被拍的時候最自然，當時也沒想好不好看吧。現在會想更好看，反而還沒第一次舒服了呢哈哈哈哈哈。自從開始分享穿搭和日常，現在出去玩偶爾會被認出來，很感謝她們的喜歡，有時甚至有點害羞。女孩們跟我留言説，看到我就不怕歲月流逝了，能帶給大家這樣的正能量我好開心。

像很多女孩一樣，我曾經也有過年齡焦慮，會害怕自己變老呀，會不會穿不了漂亮衣服了呀，臉上長皺紋呀……説實話我沒有刻意地去克服這種焦慮，只是堅持運動、享受生活，慢慢地接受了自己也會變老的現實。我比較喜歡新鮮事物，會和女兒一起逛街共享衣櫥，也會一起唸經喝茶。看東西要戴老花鏡，平時做飯也會被笑飯做得不好。我很享受現在的自己，覺得現在的自己比年輕時候更美，心態也更沉穩。

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覃醫生/一天一件兒子的衣服

「一直覺得很幸運，自己能在70高齡重新選擇一種生活方式」

大家好，我是一名退休醫生，來自廣西壯族，剛過70歲生日。回望大半生，從廣西醫科大畢業之後，我做了40多年的醫生。幾十年如一日，上班治療病人，下班照顧小孩，和丈夫平平淡淡過著小城生活。兒子一直想讓我來上海生活，但我以前覺得到了這個年紀，更適合在家裏養老。不願意去很遠的地方生活，因為要花很長一段時間去熟悉環境，我和先生年紀大了，可能不太容易。也要考慮到是否會給孩子帶來麻煩，例如突如其來的疾病，誰也不知道意外和明天誰先到，所以一直拒絕。

今年7月份兒子回家看望我們（他因為疫情兩年沒回家），提到因為疫情的原因，很多人都沒辦法出國旅遊，護照就10年期限，已經過去了3年。多快啊，一個人有多少個三五年。後來我就在想，為什麼不嘗試出去走走？我甚至連北京都沒去過。7.15日是我和先生的結婚紀念日，兒子給我開了個小紅書，説是可以分享一下日常生活，或者身體健康之類的。

到了上海之後，兒子每天陪我出去散很遠的步，熟悉路線，我總會看到很多人在拍照。他告訴我這邊是網紅街，法租界路段很美。我説你也給我拍一些，我分享一下，至少可以讓在上海的生活不那麼無聊。我喜歡記錄生活，以前也有被兒子拍過。我兒子喜歡拍照，但是他不是攝影師，在建築業工作。

穿兒子衣服的靈感來源於一次巧合。前年來上海看兒子，天氣突然轉涼，而我只帶了夏季衣服。「你穿我的外套吧」，才發現我能穿下兒子的衣服，也「感謝」發福讓我能撐成寬大的男士外套，省錢了，換做當下的話題來説，也算是「可持續」了吧。我甚至認為自己比他穿得好看~（兒子不太想出鏡，就不放對比圖了）我身高163cm，比起以前，現在肚子會大一些。兒子穿的是L碼，整體會有點偏大。對我來説還好，穿大件的衣服剛好能遮蓋一下肚子，修飾身材。我經常去兒子的衣櫥裏淘寶，穿過他的襯衫、毛衣、風衣、西裝、外套。

不得不説，男生的有些衣服真的很大！但穿上去還蠻有意思。如果女孩子穿的話，會有一種偷穿男朋友衣服的感覺。我很喜歡男士風衣，版型是垂直的，女士的會有收腰，對於我來説不太友好。而且男士的穿起來會更爽朗。他的皮褸也是很大一件，很帥！剛好把我腰部最粗的部位擋住了。版型很硬挺，很垂直會顯得身形很好。我覺得女生穿男生皮褸的話，一定要配更女性化的單品，所以選了粉紅色的格子高腰裙，喜歡這種衝突感~

我的衣服其實沒有大家想象中這麼多，很多都在反覆穿。這條粉色裙子還搭過另一件毛衣。兒子整理衣櫃，説要扔掉這件灰色針織，因為穿著像「老漢」。我覺得又沒壞，扔了怪可惜的，然後撿來穿上，兒子説我是「痴線」。男士的衣袖過長，很多時候我會把袖子挽起來很多節，或者戴一個臂環，圈住以後托住不會掉下來過長。

我的包包也在反覆背，是我自己買的包。偶爾會背兒子的包，但是很少，他不喜歡揹包，沒有什麼包。有人問我怎麼穿才能顯瘦、顯高，很重要的一點是，拍攝角度和拍攝姿勢。每次兒子都會蹲下來，仰著拍我。我會一隻腳向前，這樣顯得身體更長，有時也會悄悄地惦著腳尖～其次我認為女生一定要練習穿高跟鞋。除了運動、散步和必要的搭配以外，我喜歡穿有跟的鞋子，高跟鞋會讓人更有氣質和自信。帶一點點跟走起來舒服些，3-5cm的最舒服，跟太高的還是有點累的。

兒子的衣服基本都是簡單的素色，全身素色會有點無聊，我有時會再加一些撞色進去。我非常喜歡黃綠色和紫色。黃綠色是一箇中性色，介於冷暖之間，非常百搭。這一身就是這樣的搭配，讓我想起來四水氧化亞鐵和高錳酸鉀。也許是醫學專業的關係，以前就會接觸到一些化學試劑或者藥品，而這些東西都是色彩斑斕的。所以我記得年輕時候，記這些學名或者物質都是用顏色記憶來分辨的，化學反應的顏色變化讓人很著迷。以前的年代，經濟條件不好，藥丸是按顆賣，所以藥房裏會有整整一面牆，全是滿滿的透明廣口瓶，裏面裝著五顏六色的藥片，非常好看。

其實關於搭配，很多時候是潛意識，我拿了這個外套，就會下意識知道要拿哪個東西去配。配色也是，讓我有這樣的色感，可能就是這些環境帶來的潛移默化的影響吧。我喜歡各種配飾，尤其是各種耳環。但是搭配也是一種潛意識，穿好衣服後，在鏡子前面比對一下，選擇要戴的耳環。比如全身純色太單調，就搭配了銀色的涼鞋，跟我的耳環做出了一點呼應。這樣的組合我覺得適合各個年齡段的人。整個顏色是黑白灰，所以在耳墜上添加一點明黃色提亮一下。這套裏項鍊是反著戴的，因為假領子有圖案了，就不需要掛在前面看了。我有時候也會自己動手做配飾。這個蝴蝶結髮夾是我自己做的，買的衣服輔料邊料。

到了這個年紀，皮膚鬆弛是正常現象，也習慣看到這些了。偶爾在評論裏會看到換髮型或者髮色的建議，我的頭髮染髮會過敏，所以現在一頭白髮了，在考慮剪短，等明年夏天吧。提到什麼職業、年齡要穿什麼衣服怎麼打扮，我也給自己上過這個「枷鎖」。以前當醫生的時候，覺得不能穿得太複雜，就算穿得再好看，套一個白大褂也看不到了。但是哪個女人不愛美呢？而且每次説「我穿這個會不會有點張揚」之類的，兒子都會反駁我，久而久之，就好了。其實世俗也沒有太多限制，很多時候是自己給自己一些限制。

我現在反倒比以前更敢穿了。也想多轉動一下腦筋，不老化得太快。我個人認為自己的穿著是適宜的，我喜歡在對的場合，穿對的衣服。居家的時候、每晚散步，我也是普通的運動寬鬆，舒適。如果接受邀請、參加活動或者宴席，我也會穿得得體，覺得是一種對場合的尊重。日常上街的打扮，我會有些色彩，但也不會太張揚，我不清楚別人眼裏是怎樣，不過我認為是恰到好處就好了。

這些日子，一直覺得很幸運，自己能在70高齡重新選擇一種生活方式。我是「老古董」了，這輩子都沒摸過電腦，到現在還是手寫處方給我的病人，也會用筆記錄生活。來上海生活對我來説是不大不小的挑戰，在家鄉基本都是説少數民族語，普通話不太流利，現在經常自己出去逛逛，想快一點提升普通話水平。如果要説年齡和心境的變化，做了大半輩子的醫生，我現在最大的體會就是家人朋友身體健康平安才是最重要的，身體健康、開開心心的就是最好的了。

黎貝卡的話：

歲月不敗美人的「無齡感穿搭」就介紹到這裏。自從開始做這個欄目，後台就不斷有人來催更，尤其是請了素人姐姐們來分享之後，很多小夥伴留言説受到了很大的鼓勵，對十年二十年後的自己充滿期待～今天就到這裏，祝大家無論在什麼年齡，都有做自己的勇氣。



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