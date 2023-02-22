Vintage｜日女完美還原80年代昭和穿搭　4大關鍵單品打造復古裝束

復古浪潮持續延燒，越來越多人著迷在充滿文化底蘊的復古魅力當中，在日本，有位女生 marie 更是深陷其中不可自拔，不但每天神還原 80 年代的穿搭，因為太熱愛昭和文化，甚至連他的生活方式、房間等等，都彷彿停留在昭和時期，還因此吸引節目、媒體報導他的故事！



其實年僅 25 歲的 marie 並沒有經歷過昭和時代，但因為太熱愛當時的文化，因此才會想以這樣的方式過生活，就算被有些人訕笑過時，他一點也不介意。

Dappei 解析以下4個復古搭配，如果想突破一成不變的穿搭，也許可以從裡面汲取靈感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

長裙搭配術

在過去那個相對保守的年代，裙子長度大多落在及膝或者九分圓裙，服裝設計系的 marie 對搭配非常有一套，搭上較為合身的襯衫，就能擁有女大生的清純可人。搭配時要注意，如果裙子圖樣已經很繁複，上身就要保持素面才不會變得毫無重點，也可以跟 marie 一樣選擇有壓褶、蕾絲等等細節的上衣，讓復古氛圍能加濃烈；若是裙子是素面，則可以選擇搭配復古圖騰襯衫，一樣能帶出復古感。

腰封優化比例，提升造型感

仔細觀察 marie 的穿搭，都會加上一個超醒目的寬腰封，絕對是 80s 的必備配件，利用腰封抓出腰線來優化比例之餘，寬腰封因為份量十足，所以還能讓造型感大加分，若是像 marie 一樣選擇跳色，還能達到畫龍點睛的效果。

同埸加映：東京女子秋冬穿搭圖鑑｜女星示範4種風格 OL都會、森女隨性優雅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

波點元素零失手

如果不確定如何選擇復古單品，最簡單的就是「波點」元素，這是無論哪個國家都會出現的復古元素，可以挑選小波點，整體看起來會更加細膩優雅。

大首飾加持

marie 將昭和時代的特色發揮得淋漓盡致，連髮型都特別挑選舊式理髮院處理，在那個一切政要蓬勃起來的時代，顏色漸漸繽紛，配件也趨向於浮誇，大髮箍、大圈耳環、珍珠髮夾、蕾絲手套等等都是他的常備配件。那因為首飾款式都較為有份量，所以切記不要全部都配戴，像 marie 一樣挑選 1～2 樣適當地做點綴即可。

同埸加映：秋冬5對精選復古厚底波鞋 Jennie、IU同款adidas、Newblance必搶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Dappei 結語：

天天這樣穿搭真的很需要毅力跟用心，能夠搭出這麼完美還原真的不容易，不過好想去 marie 房間參觀，一定很好玩！



延伸閱讀：

從《怪奇物語》看美國八零年代穿搭，用浮誇色彩、髮型、飾品穿出美式復古的靈魂

看《華燈初上》學復古穿搭，穿上華麗領、亮色重返八零年代的摩登，來場浪漫的老派約會

原文：真的不是穿越時空？日本女生 marie 天天穿上 80s’ 復古穿搭，靠這些關鍵別緻又迷人

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】