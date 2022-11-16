《窄路微塵》袁澧林角逐金馬女主角獎　4大日系穿搭襯出百變造型

「日系穿搭」隨著型人們的巧思而有許多變化，從知性文青、溫柔女孩到酷帥的個性街頭......等樣樣包辦，簡約的單品可搭配出舒適的樣貌，倘若追求變化也可透過層次穿搭玩出個人特色；這或許正是日系穿搭無論穿衣主流風格是何種，都能不被流行打敗的原因之一！



本次以《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角的袁澧林私底下也是日系穿搭的愛好者，從早期的文青風格到近期穿出中性酷帥感，袁澧林的日系穿搭不斷嘗試融合更多元素來呈現自我個性，喜歡日系穿搭的搭黨跟著 Dappei 來看看袁澧林的日系穿搭吧！

袁澧林4大日系穿搭指南，集復古、文青、可愛、中性於一身。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 復古

袁澧林的休閒造型多融合復古元素，在第一套穿搭中以高飽和度的黃色針織短袖搭配高腰牛仔褲，上衣的縮口設計能彰顯纖細的身形，而褲款的刷破造型使得整體的復古感又多了不羈的率性，與之搭配的粉色運動鞋則呼應了上衣的可愛，全身散發出日系兼容並蓄的模樣。

喜歡酷帥一些的話也可參考袁澧林的第二套穿搭，透過復古的無袖格紋上衣搭配丹寧喇叭褲，且以皮質的頸鏈、靴款讓日系造型多了叛逆氛圍，低調的色系讓不同風格相互搭配也無違和感。

2. 文藝

想當知性又可愛的日系女子嗎？那就試試袁澧林的裙裝搭配吧！像是藉由上頭有可愛小花的黑色領巾搭配同色系的細格長裙，不同花色的碰撞為容易變普通的裙款增添內斂的氣質，讓無彩色系造型更具層次。

喜歡清新些的女孩則可參考袁澧林的第二套造型；穿上檸檬黃的格紋裙如同文藝片中的女主角，斜坐腳踏車後座穿過鄉間小路，可愛又氣質滿滿，且領片設計讓視覺上更文藝，搭配日系捲髮、雙馬尾則使整體造型更完整。

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3. 可愛

短髮容易給人俐落、可愛的感覺，隨著衣著不同而能有更多變化；像是袁澧林的第一套以紫色短版上衣搭配淺灰色短裙，加上 Y2K 風格的項鍊、未來感的銀色肩背包與之搭配，將復古感單品穿出新潮流，整體個性十足。

第二套則是以簡約的螺紋造型上衣搭配牛仔褲，上著的木耳邊設計十分可愛，搭配森林綠的手織感毛帽簡直可愛加乘，完美呈現日系造型中簡約卻不簡單的模樣。

4. 中性

剪了中性短髮後的袁澧林，在穿搭上的變化更上一層樓，不僅有可愛中不失帥氣的 boyish 風格，換上裙裝則更彰顯女性精緻、性感的一面，可甜可帥還有誰會不喜歡呢？女孩們若想讓中性穿搭更有層次，不妨像袁澧林的第一套造型，內搭顏色鮮明的襯衫，透過領片的跳色設計為米白為主的搭配增添變化，給人俏皮的印象。

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Dappei 結語：

袁澧林在《窄路微塵》中的表現如同他的穿搭十分多變，不僅呈現了香港女性的美麗、獨立，也能看見他所飾演的單親媽媽可愛、迷茫的一面，很推薦給喜歡港產片的讀者們；另外，喜歡日系穿搭的女孩不防立馬按下追蹤，一同期待袁澧林將來更多元的造型變化吧！



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原文：《窄路微塵》「袁澧林」入圍金馬 59 最佳女主角獎，4 大指南玩出日系穿搭多種變化！

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