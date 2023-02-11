機場時尚｜旅行穿搭5大貼士　上機簡便舒適　加1單品即變明星造型

隨著疫情逐漸趨緩，睽違3年終於等到邊境開放，悶在境內3年的大家，是不是恨不得馬上飛出境呢？



從政策宣布至今，入境事務處每天從早到晚擠滿換護照的民眾，可見出國人潮有多誇張，其中出國旅行最重要的部分之一，就是機場的時尚穿搭照，以下盤點出「機場穿搭5大Tips」，既不會用力過猛同時又能抓住時髦關鍵，而且明明經過一番精心準備，卻能給人一種毫不費力的輕鬆感，各位還不趕緊學起來，整個機場都將成為你的伸展台啦！

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Tips 1 鞋款的重要性

通常我們都是先選擇衣服再搭配鞋子，但機場穿搭建議順序顛倒過來，應該先選擇一雙百搭、舒適的鞋款，像是小白鞋、素色布鞋這種都非常推薦，又或者近期超火的福樂鞋也可列入考慮，最後切記不要穿著過高的根鞋或者尖頭款式，除了在機場需要大量走路外，飛行的途中全程都不能讓腳部放鬆休息，想必會非常的不舒服，除非你是搭乘商務艙、頭等艙的旅客一上飛機就能換成拖鞋啦！

Tips 2 褲子決定機上舒適度

機場穿搭第二重要的就是選擇一條合適的褲子，當你要連續坐在同一張椅子上好幾個小時，穿什麼褲子就變得至關重要，建議寬鬆舒適、方便百搭為考量，像是棉褲、寬版牛仔褲或legging等都可以，怕冷的朋友就以長褲代替短褲即可，最後非常不建議穿連身褲或者穿脫不方便的款式，其中最大的原因在於上廁所的不方便，可想而知在飛機洗手間狹小的空間中，根本就是在自找麻煩。

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技巧一：列出清單

Tips 3 材質易皺不適合穿上機

機場穿搭最常見的上衣應該就是寬鬆的有帽衛衣或衛衣吧，除了穿起來非常的舒適保暖外，市面上各大品牌也都有推出不同的款式，不管你是喜歡什麼風格都能找到適合自己的，而在衣服選擇上還有幾點注意事件，首先儘量避免穿著白色衣物，飛行的過程中可能有許多突發狀況，包括氣流顛簸這類的狀況，再來材質挑選上，不要選擇太容易皺的衣服，不然路途中睡覺讓衣服長時間擠壓，一下飛機就會發現怎麼變成睡衣的感覺。

Tips 4 準備一件小外套

準備機場穿搭的同時別忘了在身邊帶一件小外套，尤其是剛好坐在冷氣出風口下方的朋友，真的很需要一件擋風的外套，而且其實外套可以選擇的款式非常多，喜歡型格風穿皮外套、電單車外套，喜歡運動風就選棒球外套，走淑女路線的來件針織開衫，而商務出差則帶上西裝外套，可依照不同情況作出變化，不過若是沒帶也不緊張，座位上都會有提供毛毯可以蓋，只是多件外套整個氣場、時尚態度都來了，走在機場內完全就是焦點所在。

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Tips 5 裝飾性飾品能免則免

在機場行李多、時間趕的情況下，最忌諱的就是戴一大堆沒有必要的東西，像是大耳環、大戒指或是皮帶等飾品，這些裝飾性的東西能避免的就盡量減少，尤其在過安檢的時候特別麻煩，不過卻有一件單品是機場時尚最不可或缺的元素，也是各大明星、藝人的出行必備品，那就是墨鏡，墨鏡除了能遮住臉上的倦容、水腫外，更可以讓簡單的穿搭變得超有時尚感！

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