牛仔裙6日穿搭提案　顯高、遮象腿豪華臀　60秒搭配公式懶人必備

夏天衣櫃中除了牛仔短褲不嫌多，「牛仔短裙」也是非常好搭。



而這一篇 Dappei 則要教大家如何利用各種上衣搭配出萬種風格，就算穿整週都沒問題！

牛仔裙六日穿搭提案！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

▎厭世週一：

週一最為厭世，就用各種字母、圖樣 TEE 表達，就算簡單搭配也很吸睛。要注意的是，即使 TEE 很百搭，也要依照自身身形挑選適合自己的剪裁。

▎戰鬥週二：

經過渾沌的週一，週二終於願意進入戰鬥模式，穿上襯衫展示專業，將襯衫紮進牛仔裙不但可以讓比例更好也更俐落，而襯衫的三種紮法當然是必做功課了。另外，也可以用 TEE 打底後搭上西裝外套，就是你的週二戰袍了！

▎喘息週三：

忙碌兩天終於可以稍作喘息迎來小週末，用萬用的衛衣或連帽衛衣度過，舒服又舒壓，氣溫比較低時可以內搭高領保暖，也製造層次感。

同埸加映：Chloé春夏手袋6大精選 編織水桶袋、牛仔布Woody、肩揹包OL必入（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

▎歡樂週四：

再撐一天就是 Happy Friday，就用亮色單品表達自己的喜悅，怎麼搭都能聚焦街頭，簡約穿搭想要不無聊，除了善用顏色單品，也可以用配件提升完整度，像圖中型人就以粉色手袋製造小亮點。

▎雀躍週五：

TGIF！終於熬到週五，不要浪費任何放假時間，下班馬上要去當派對動物，就搭上皮衣當酷辣妹，如果對自己身材夠有自信，不妨裡面直接搭上短版上衣，絕對辣到讓整個場子都著火！

▎夢幻週末：

週六睡到自然醒再出去玩根本夢幻日，搭配丹寧外套打造帶有復古氣息的 denim on denim，白襪配黑皮鞋更是學院風定番，懶人最愛的 60 秒出門搭配公式，造型感拉滿，就是充滿法式情懷的 OOTD，逛展、市集、踏青都能拍出雜誌感的美照。

同埸加映：15款春夏精品樂福鞋 CHANEL斯文大方 PRADA、LV、Gucci厚底百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

Dappei 結語：

牛仔裙真的是超級值得投資的，搭編有好多條都從青春年華穿到現在，而且跟牛仔褲一樣是不用腦穿搭，還不趕快挑戰一週牛仔裙穿搭！



延伸閱讀：

和短裙說再見！用「長裙」一樣能駕馭各種風格，打造與眾不同的春夏感！

想要擁有法式慵懶風就不能錯過這條裙子！今夏必購入圍裹裙怎麼穿這邊看

原文：女大生、小資女必學「牛仔裙」一週穿搭，善用大學 T、襯衫混搭，不再費心思考 OOTD！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】