璀璨帝國紐約篇｜盤點5貴婦穿搭　香港造型師Tina堪稱時尚教科書

從第一季播出就受到大家熱烈討論的 Netflix 「炫富實境秀」《璀璨帝國》（Bling Empire: New York）日前已播出第四季，除了節目班底大換血外，比起前三季都在洛杉磯這次直接把拍攝地點拉到的時尚之都：紐約，加上這一季大部分成員都與時尚產業有關，因此成員們一套套不浮誇不出門的華服也讓大家看得目不轉睛。



這次小編就來盤點劇中主要角色的時尚穿搭，就算買不起同款她們的搭配風格與超強氣場也是值得我們學習的～

盤點5個《璀璨帝國：紐約篇》班底時尚穿搭，來找找穿搭靈感吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Dorothy Wang

這一季的故事以 Dorothy 從洛杉磯搬到紐約展開，有著強大女王氣場的 Dorothy 可以說一登場就佔據所有人的目光，她的父親是中國百貨業起家的富商，家族資產粗估超過500億港幣！因此她的穿著也大多是漆皮、滑面或亮色系洋裝，大器的洋裝加上搭配得宜的手袋，不但表現身材曲線，又能從細節看出她的好品味。另外，因為她與家人都在台灣生活過，所以不時在節目中操著一口流利的中文也是一大亮點。

2. Deborah Hung

如果說前三季的亮點都圍繞在日俄名媛 Anna Shay 與華裔貴婦 Christine Chiu 的明爭暗鬥，那這一季主要應該就在 Dorothy 與 Deborah 的火花了～Deborah 是香港富商 Stephen Hung 的妻子，有著拉丁血統、擔任過模特兒的她是個天生的衣架子，而她的服裝造型也大多是貼身的高訂系列，但是有些場合單穿洋裝難免會讓人覺得太暴露、不夠優雅，因此她也都會加上毛料的大衣或圍巾做搭配。另外，她在社群不時分享與老公超用心的情侶穿搭也是直接閃瞎大家！

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3. Lynn Ban

來自新加坡的珠寶設計師 Lynn 同樣有著家財萬貫的父親，而她的私服更是直接把「浮誇」兩個字穿在身上！卻因為高超的搭配技巧與強大氣場，各種結構、材質、顏色的華服在她身上也瞬間合理起來了，而作為珠寶設計師她也常常以合適的珠寶搭配華服，成為大批粉絲心中的時尚 icon，好眼光甚至吸引不少政商名流搶合作，像是Madonna、Rihanna、Kim Kardashian……等大咖都是她的客戶呢！

4. Tina Leung

來自香港的 Tina Leung 可是位靠自己白手起家時尚造型師，甚至曾加入 Patricia Field 的團隊為知名影集《慾望城市》打造服裝，熱愛時尚的她也不吝在 IG 分享最新、最美的華服與配件，她的穿搭特色不但多變，還會進行不同風格的單品混搭，但是仔細觀察都會以一種顏色為主色調，所以搭配起來的完整度也非常高，說是這一季的「穿搭教科書」可是完全不為過！

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5. Nam Laksanakarn

最後這位來自泰國的 Nam 完全就是甜美的代名詞，因為出生於東南亞國家，在她的 IG 也幾乎看不到四季，服裝大多以印花、碎花等浪漫系的長短洋裝為主，比較算是香港女生平常出門可以接受的打扮，但也會以閃亮亮的手袋、珠寶為自己的造型畫龍點睛，提供給也喜歡穿 one piece 洋裝的你一些搭配靈感。

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