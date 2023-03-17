女裝手錶｜OMEGA、Chopard、Breitling　3款珍珠母貝18K金錶推介

今天為大家推薦三隻珍珠母貝的女表，有帥氣的和溫柔中帶點中性的，適合多種多樣的女孩子～價格都在8萬元左右，快來看看有沒有自己喜歡的吧～



3款珍珠母貝面盤手錶推介，不論是休閒或上班日子都能輕鬆佩戴~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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OMEGA 歐米茄碟飛典雅系列

產品型號：434.53.30.60.55.001

香港公價：HK$ 84,600

腕錶直徑：30毫米

錶殼厚度：7.3毫米

機芯類型：石英

機芯型號：4061

錶殼材質：Sedna 18K金

防水深度：30米

腕錶點評：這隻腕錶在中性中帶著柔美，表徑30毫米，精緻小巧，Sedna 18K金質表圈搭配奶茶棕色鱷魚皮錶帶，金色羅馬數字時標搭配鑲鑽時標，柳葉針，在貝母盤的光澤下尤為有質感。錶殼厚度7.3毫米，腕錶重量37克，搭載4061石英機芯，電池壽命長達4年，避免了上鍊的麻煩。作者覺得這隻腕錶在中性之中還帶著貝母感的柔美，非常適合外柔內剛的知性美女。

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Chopard 蕭邦HAPPY SPORT系列

產品型號：278578-6003

香港公價：HK$ 90,000

腕錶直徑：36毫米

機芯類型：自動機械

錶殼材質：玫瑰金、精鋼

防水深度：30米

腕錶點評：蕭邦 HAPPY SPORT 快樂鑽也是女孩子很喜歡的錶款之一，並且這只是藍白的漸變貝母盤，低頭就看見「夜晚多雲的星空」。表徑36毫米，適合喜歡偏大表徑的女孩子，精鋼錶殼搭配了18K玫瑰金錶圈，錶盤中有7顆自由靈動的鑽石。羅馬數字時標有一個收腰的設計，豐富錶盤的同時也很秀氣。品牌搭載一枚自動機械機芯，動力儲備42小時，腕錶防水30米，這同樣是一枚中性之中戴著柔美的腕錶。

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Breitling 百年靈航空計時1系列

產品型號：R17395211A1P1

香港公價：HK$ 88800

腕錶直徑：35毫米

錶殼厚度：9.92毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：Cal.17

錶殼材質：18K紅金

防水深度：30米

腕錶點評：最後推薦的這只是便向帥氣的百年靈錶款，表徑35毫米，佩戴效果會顯得大一些，因為表圈做的比較窄，白色貝母盤就顯得稍大，所以也是很英氣的一款。18K紅金錶殼厚度9.92毫米，珍珠貝母錶盤搭配上鑲鑽時標，也是非常精美的款式了。搭載一枚Cal.17自動機械機芯，動力儲備40小時，具備瑞士天文台認證，腕錶防水30米。這隻腕錶很大氣，適合女強人佩戴。

總結：這三隻腕錶分別適合三種多樣的女孩子，哪隻腕錶戳中了你的心呢？

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】