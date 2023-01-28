職場女裝手錶｜ROLEX、IWC、Piaget、江詩丹頓　9款正裝腕錶一覽

前幾天看到一篇講大女主劇（編按：故事圍繞女主角的電視劇）的文章，大意是說現在的國產大女主劇只是在披著職場劇的皮演瑪麗蘇（Mary Sue）。確實是這樣，雖然這兩年大女主劇越來越多，儼然已經成為流量密碼，但終究還是換湯不換藥。不過不管劇情怎麼樣，我發現劇中「女強人」們的穿搭都很精彩，對我們日常生活也有一定的借鑑意義。



之前熱播的《玫瑰之戰》應該有不少朋友都看了，這部劇講述了袁泉飾演的顧念在遭受家庭和情感的背叛之後重新出發的故事。看到簡介的時候我感覺和前幾年熱播的《我的前半生》有幾分相像，不過這次袁泉成為了「羅子君」。除了袁泉，這部劇還有一個女性主角是俞飛鴻飾演的令儀，不得不說製片方還是很會選角的。在劇中，袁泉的手上出現過兩款腕錶，都是易於搭配的款式。

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IWC 萬國表柏濤菲諾系列IW357401腕錶

這款IWC萬國表柏濤菲諾系列女士腕錶設計簡約，但是融入了富有衝擊力的色彩，讓人感受到別樣的意式風情。袁泉用白色襯衣搭配這款表色彩比較鮮豔的手錶，既不會過分張揚，也可以為整套look增光添彩。

Jaeger-LeCoultre 積家翻轉腕錶系列2668430腕錶

另外一款是積家翻轉系列腕錶，相較於上一款萬國表，它的入手難度要低一些，目前的公價為64000元。這款腕錶採用翻轉系列的標誌性設計，正面呈現出極具裝飾藝術風格的簡潔線條，翻轉錶殼，腕錶背面的黑色錶盤同樣精美別緻。

總的來說，袁泉戴的這兩款腕錶都很符合她的人物設定。說到袁泉，我又想起了她主演的另外一部職場劇《我的前半生》。《我的前半生》中袁泉飾演的唐晶是不折不扣的女強人，戴的表也要更加冷硬一些。

Rolex 勞力士女裝日誌型系列179174白盤鑲鑽腕錶

比如說這款勞力士女裝日誌型腕錶，雖然鑽石充滿女性特質，但是整體設計要更加中性化。18K白金錶殼搭配三角坑紋表圈，無論配什麼服裝都會顯得整個人雷厲風行。

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Jaeger-LeCoultre 積家翻轉腕錶系列Q7058420腕錶

不得不說積家翻轉系列在國產職場劇中出現的頻率相當高，《我的前半生》中袁泉佩戴的是一款白色積家翻轉系列鑲鑽腕錶，還配備有月相功能，比起勞力士來溫柔了不少。

還有這隻搭配橙色錶帶的IWC萬國表柏濤菲諾自動腕錶37，看起來活力四射，這款表的出現在一定程度上豐富了唐晶的人設，讓她看起來更加鮮活。《玫瑰之戰》的另一位女主角俞飛鴻，她扮演的是律所合夥人，背的是愛馬仕鉑金包，「財力」可見一般。

Vacheron Constantin 江詩丹頓傳襲系列81590/000G-9848腕錶

俞飛鴻在劇中佩戴的腕錶以江詩丹頓為主，價格比袁泉的要貴一些。一款是江詩丹頓傳襲系列手動上鍊腕錶，它的設計比較簡約，白色錶盤搭配深藍色皮質錶帶，表圈上還鑲嵌有鑽石，非常奢華。

Vacheron Constantin 江詩丹頓伊靈女神系列1205F/000R-B622腕錶

還有一款是江詩丹頓Égérie伊靈女神系列自動上鍊腕錶，與傳襲系列相比，這款表的女性特質顯然要更明顯。18K 5N紅金錶殼搭配飾有由織錦工藝打造的「褶皺」紋飾的錶盤，張揚女性非凡魅力。我們可以看到，俞飛鴻是用黑色西裝搭配這款表的，很好地中和了腕錶柔和的氣質。

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Piaget 伯爵LIMELIGHT GALA系列G0A44212腕錶

除了江詩丹頓，俞飛鴻手上還出現了一款伯爵表。這款表的樣式更加休閒，偏向於時裝表性質，易於搭配。當然了，這兩年播出的國產大女主劇不止這一部，讓人印象深刻的還有秦嵐主演的《怪你過分美麗》。這部劇應該是有萬寶龍贊助，秦嵐在劇中佩戴的都是萬寶龍的女表，相較於《玫瑰之戰》中動輒十幾二十萬的手錶，《怪你過分美麗》中的萬寶龍對我們來說顯然更加具有參考價值。

Montblanc 萬寶龍寶曦系列U0111059腕錶

Montblanc 萬寶龍寶曦系列U0118772腕錶

兩款都來自萬寶龍寶曦系列，該系列是品牌專為女性打造的，意在演繹當代女性的自信魅力，出現在國產大女主劇中再合適不過。我個人比較喜歡這隻珍珠母貝錶盤搭配鑲鑽表圈的款式，設計很獨特，不會過分柔和，價格也很合適。

總結：雖然說國產大女主劇仍然有很多讓人忍不住「吐槽」的地方，但是立意和出發點值得肯定，主角們的穿搭也很賞心悦目，對於喜歡腕錶的朋友來說不僅是一部閒來消遣的電視劇，更是一場視覺盛宴。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】