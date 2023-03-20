CHANEL4款糖果色新手袋 粗花呢唯美、化妝箱精緻！這樣買更划算

近日打開CHANEL官網，目光總會不自覺地被新上架的2023春夏系列手袋所吸引，其中馬卡龍配色的迷你垂蓋手袋以及細化妝箱手袋，最為引人注目，一看到就讓人開始期待明媚的夏天。迷你垂蓋手袋以品牌經典的粗花呢面料製成，而細化妝箱手袋則是柔軟的小羊皮，再配上甜美浪漫的色調，定必是這個春夏的必收手袋之一。



CHANEL2023春夏系列手袋1｜迷你手挽垂蓋手袋CHANEL Mini Flap Bag HK$43,700（CHANEL）

CHANEL2023春夏系列手袋1｜迷你手挽垂蓋手袋CHANEL Mini Flap Bag HK$43,700

CHANEL2023春夏系列中的這款迷你手挽垂蓋手袋，以品牌經典的斜紋軟呢（粗花呢）、小羊皮及金色金屬所製成，展現出活潑的青春氣息，為這個春夏帶來滿滿的活力。而手袋除了小羊皮製的手挽位外，還有搭配CHANEL經典的皮穿鏈帶，在手袋開口處則是金屬雙C品牌標誌，將品牌的高雅完美呈現。

CHANEL2023春夏系列手袋2｜迷你手挽垂蓋手袋CHANEL Mini Flap Bag HK$43,700

CHANEL的這款迷你手挽垂蓋手袋，特別之處手袋是以斜紋軟呢（粗花呢）面料製成，並推出了淺藍色配乳白色，以及橙色配乳白色的兩款手袋，都是甜美浪漫的夏日色調。而手袋的尺寸為15x15.5x7.5x10cm，內部附有小隔層以及拉鍊夾層，雖然空間不大，擺放日常小物品，也是可以的。

CHANEL2023春夏系列手袋3｜細號化妝箱手袋 Small Vanity Case HK$39,200（CHANEL）

CHANEL2023春夏系列手袋3｜細號化妝箱手袋 Small Vanity Case HK$39,200

CHANEL今季另一款不能錯過的斜紋軟呢（粗花呢）製的手袋，定必是這款細號化妝箱！將精緻方正的化妝箱縮小，披上斜紋軟呢（粗花呢）面料，以及配上品牌經典的皮穿鏈帶，把唯美氣息完美呈現。而這款細號化妝箱斜紋軟呢選用了甜美的粉紅及乳白色，以經典的菱格紋縫線設計，手袋開口處則是金屬雙C品牌標誌，把優雅和甜美完全融合。

CHANEL2023春夏系列手袋4｜細號化妝箱手袋 Small Vanity Case HK$41,300

CHANEL的另一款細號化妝箱手袋是以小羊皮製成，配上馬卡龍色調，包括有淺藍色以及淺黃色兩款選擇，都是溫柔又甜美的選色，而袋身以經典的菱格紋縫線設計，更添高雅！而手袋尺尺寸為12.5×15×8cm，內部空間附有口袋型小隔層及拉鍊內袋，小巧玲瓏。手袋上有菱格紋手挽及品牌經典皮穿鏈，無論是肩背還是手提的搭配方式，都讓人移不開目光。

德國購買及退稅可更划算入手！

無論是斜紋軟呢（粗花呢）的迷你手挽垂蓋手袋，還是細號化妝箱手袋，這次的新款手袋都定價在港幣4萬左右，但就有網民分享了一個無痛入手的方法！假如近期有打算去歐洲國家旅行，不妨等到時候再買，因為在歐洲國家購買名牌奢侈品可以退稅，退稅金額可高達6千元。

以CHANEL迷你手挽垂蓋手袋為例，在歐洲國家定價為歐元5,400（約港幣45223），假設在德國購買及退稅，最高退稅率可達19%。但實際退稅值是最決於消費金額及當地條款細則而定，這款奢侈品平均退稅值是12%-13%，這款手袋在退稅後約是歐元4,698，則是約港幣39,347，便宜了4千多港幣，完全可以再多買一個卡片套或耳環﹐都不會心痛！