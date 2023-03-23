LOEWE手袋2023｜10大淡紫色新品推介　Puzzle、Paseo換上夢幻新色

LOEWE手袋2023｜每逢春夏，粉嫩顏色的時尚單品是女生必備，而各大時尚品牌也推出了各種充滿春日感的新品。深受不少女生喜愛的LOEWE，近日就悄悄上架了一系列淡紫色新品，多款經典袋款，如Puzzle、Hammock、Flamenco等也換上了優雅浪漫淡紫色，相當值得入手！



LOEWE手袋2023｜1. 柔軟粒面小牛皮迷你 Puzzle 手袋 HK$18,950

LOEWE 的 Puzzle 手袋是品牌的大熱袋款，成為了不少女生的必入手之選，長方體形狀配合獨特的幾何線條，完美在型格及優雅之間取得平衡，難怪成功迷倒一眾女生。手袋使用柔軟粒面小牛皮製成，迷你袋款優雅可愛，實用性亦不俗，可以放得下小號銀包、手機及太陽眼鏡盒，以2萬有找的價錢而言，性價比亦算高！

LOEWE手袋2023｜柔軟粒面小牛皮迷你 Puzzle 手袋 HK$18,950（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜2. 打褶亮面納帕小羊皮 Puffer Goya 手袋 HK$36,600

近年掀起一陣Puffer Bag熱潮，如枕頭般的外型及軟棉棉的觸感，都為女生們帶來全新的視覺及觸覺體驗。LOEWE這款Puffer Goya手袋，採用鵝毛襯墊和亮面納帕小羊皮製造而成，配合手工編織及褶皺設計細節，令手袋更顯細緻精美。手袋配有可拆卸的金屬鏈帶，鏈帶上更設甜甜圈細節，實在令人沒有不收的理由！

LOEWE手袋2023｜打褶亮面納帕小羊皮 Puffer Goya 手袋 HK$36,600（LOEWE官網）

LOEWE手袋2023｜3. Hammock 小型柔軟粒面小牛皮肩背提包 HK$22,550

Hammock手袋亦是LOEWE的經典及大熱袋款之一，品牌以「吊床」作為設計靈感，展現出流線感設計，自2016年首次在時裝秀亮相，已是不少女生夢寐以求的袋款！Hammock手袋以「多功能」作為最大特色，手袋兩側採用柔軟包體，讓大家可以跟根據造型及風格隨意改變袋形！今次品牌為Hammock手袋換上淡紫新色，增添一份浪漫唯美感！

LOEWE手袋2023｜Hammock 小型柔軟粒面小牛皮肩背提包 HK$22,550（LOEWE官網）

LOEWE手袋2023｜4. Paseo小號亮面納帕小牛皮提包 HK$22,550

水餃造型手袋近年亦深受不少女生喜愛，LOEWE這款Paseo手袋在今年春夏初登場已成為焦點！手袋以亮面納帕小牛皮製造而成，採用細長流線型設計，輪廊簡單優雅，配以褶皺細節，令手袋更具質感。手袋內部寬敞的空間，可讓女生們擺放個人物品，作為OL上班手袋就最適合不經過！

LOEWE手袋2023｜Paseo小號亮面納帕小牛皮提包 HK$22,550（LOEWE官網）

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