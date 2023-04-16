Y2K風格｜原相機亦能復古、仿底片？ 千禧世代5大打卡元素：廣角

Y2K美學｜Y2K穿搭風格｜從2022年就一直被掀起熱話的「Y2K」，Y2K這股2000年代的復古風潮在 2023年亦繼續大熱！低腰牛仔褲、短版上衣、連帽衫，短到幾乎不能再短的迷你裙等都隨處可見，Y2K不單大舉席捲紅毯時裝台上，更成為Z世代的私下穿搭指標！



Y2K風格到底是什麼？

「Y2K風格」這個橫跨2022年及2023年的時尚關鍵字，Blackpink Jennie、Bella Hadid、Dua Lipa等女星身上都不難看出Y2K的痕跡，究竟Y2K風格到底是什麼？

Y2K風格是指2000年代初期，由Britney Spears與Paris Hilton等千禧年代偶像帶起的流行，以金屬亮面、亮色系等未來與復古交織的服飾與配件為穿搭重點。除了穿搭重點，近年女星的拍照姿勢亦跟上Y2K的熱潮，只要把鏡頭調整0.5 或是 0.7，隨手一拍都 Y2K感十足，各位熱愛時尚的女生，以下就是廣角拍照姿勢的5大推薦！

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Y2K風格5大「打卡」關鍵：廣角拍照

Y2K風格拍照姿勢｜1. 低角度拍照



女生對於低角度拍照向來都瞭如指掌，因為低角度拍照能將人的身體比例拉長，150cm都可馬上收獲170cm大長腿！對於Y2K風格，低角度更是以0.5 或是 0.7倍的廣角拍照，不單可以將人的比例拉得更完美，甚至身後的風景亦會全部攝入畫面中！

Y2K風格拍照姿勢｜2. 超高角度拍照



Y2K風格另一常見的拍照姿勢就是以超高角度往下拍，拍出頭大身小的感覺！如果女生們害怕自己的臉過於大的話，拍照時可以將頭部微微往後傾或是輕微地往一方傾！

Y2K風格拍照姿勢｜3. 正面拍照



一般女生都不習慣正面直接拍照，因為正面非常顯臉大，是一個大地雷，女生的死亡角度！要抓住Y2K的風格精髓就是厭世、無表情、不屑感，大家拍正面照時，可以將身體往前傾，盡量令五官充斥鏡頭！

Y2K風格拍照姿勢｜4. 搞怪風格



除了厭世風格，Y2K風格中善於運用身體去展露各種姿勢，當中有不少小技巧吸引鏡頭目光，例如搞怪小表情、將手往外伸、坐著拍、盤腿坐、前後腳蹲著等。

Y2K風格拍照姿勢｜5. 露面自拍



個人主義旺盛的Y2K，露面自拍變得隨處可見（IG@lalalalisa_m）

Y2K的風格當中，又怎能少得以閃光燈、CCD相機、復古濾鏡等的露面自拍呢？隨著自然抓拍風格的退潮流，換上個人主義旺盛的Y2K，露面自拍變得隨處可見，再配上閃光燈、CCD相機等，營造出仿千禧世代的產物，像素低、畫面不清晰，甚至帶著一些噪點。正因為這種未經修飾的原生自然感，帶出獨特的千禧年代感及Y2K風格！

一機在手即獲Y2K風格 原相機亦能仿底片

掌握好Y2K風格後，想將Y2K風格發揮得更淋漓盡致？近年的底片相機價格愈來愈貴，拍下每格底片都花費不少！為此，《01女生》就精選了以下4大Y2K風格手機APP的推介，身為新手的你，不妨可以先用仿底片相機App，一機在手即可輕鬆獲得美照！

Y2K風格手機APP｜1. FIMO （ios限定）



FIMO這款App 令用家感覺就像在使用底片相機（FIMO）

FIMO這款App設計十分細心，令用家感覺就像在使用底片相機，相機聲效、相機外框、取景框、底片膠卷替換，而且換膠卷時還會打開背蓋，細節滿分！筆者都十分喜愛它，不單因為它的像真程度，更因為APP中會將同一捲底片的照片會存放在同個相簿，濾鏡選擇亦相當豐富，亦會不定期釋出一些免費、限時領取的濾鏡！

Y2K風格手機APP｜2. Dazz相機（ios限定）



Dazz相機不單可以直接拍照，更可以將照片、影片套上使用（Dazz相機）

Dazz相機的特色不單可以直接拍照，更可以將照片、影片套上濾鏡使用，而且擁有多款相機、濾鏡，除了常見的柯達、富士底片相機之外，還有半格機、拍立得可選擇，總共超過25種濾鏡，還能自由搭配不同的鏡頭，像是魚眼、濾色片、隨機漏光、雙重曝光等效果！

Y2K風格手機APP｜3. NOMO



NOMO 非常容易上手，只要按下相機快門即可（NOMO）

NOMO 非常容易上手，因為操作介面相當簡單，只要按下相機快門即可！APP中有將近20種的底片濾鏡，照片色彩飽和度偏高，加上顆粒感、色調，復古感覺十足！

Y2K風格手機APP｜4. Gudak cam



Gudak可說是底片相機的始祖代表（Gudak cam）

Gudak可說是底片相機的始祖代表，從操作介面到方式跟底片相機無異，當中最特別的是一次只提供一卷底片，要拍好全部24張照片後再等待3天才能「洗」（顯示）出來。如果放棄底片，重新拍攝需要等待1小時，令相機充電後才可以使用。它這個設定雖然亦有網民破解，將手機日期調快即可，但就是這種等待感以及神秘感，因為當中每張照片都是隨機漏光，令人感覺更有驚喜！