穿搭｜台灣服飾網店4大精選推薦　日系文青、職場小資女無痛入手

春夏將至，除了把繽紛的顏色穿上身，也該物色春裝了。



Dappei 先前已經幫姊妹們整理過 2023 時尚關鍵字，可以參考今年的大趨勢，這次編輯部則要不私藏推薦自己的網拍口袋名單，這個春夏一起水噹噹！

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▎小子

喜歡復古風格、特色款的姊妹們這邊集合，小子一定可以成為你的心頭好！小子販售 30% 古著、70% 新品，款式有基本款，更多的是別具復古、設計的特色款，可以穿出極具個人特色的穿搭，且價格非常合理。小子的理念是「沒有最好的風格，只有最適合妳的風格」，跟 Dappei 得中心思想不謀而合，希望姊妹們都能找到自己最喜歡的樣子。小子台中、嘉義都有實體門市，有機會不妨前往一逛！

▎Telling 講話

如果喜歡簡約中不失設計的話，Telling 講話會是很好的選擇。Telling 講話是個台灣在地的獨立設計小眾品牌，每件單品都是親自設計、打版、挑選布料，並且跟台灣在地廠商合作，想支持 MIT 一定要納入考慮，台中有實體店可以預約賞衣。Telling 講話的衣服每件都充滿雅緻的細節，且散發閃亮亮的精緻感，怎麼搭配都超 CHIC！

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▎平凡乙女 rui

rui 是一位插畫、設計師，會將自己的設計運用在單品上，款式多為基本款因此非常實穿百搭，配上 rui 的插畫設計，絕對被可愛爆擊！價格也平價可以無痛入手！

▎GIPU

春夏最適合把各種顏色都穿在身上了，GIPU 有著色彩繽紛、款式獨樹一幟的單品，有點特別但又不致於太過浮誇，很適合想突破基本款穿搭的新手，讓你穿成酷甜帥妹！

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原文：受夠基本款？編輯不私藏「特色網拍推薦」，復古、中性 ⋯ 通通有，小資女、女大生買爆吧！

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