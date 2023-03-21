CHANEL 2023最值得入手5款手袋！網紅推薦　愛心扣手袋不能錯過

CHANEL的手袋、珠寶、服飾一直都是歷久不衰，無論是自用還是投資都是不錯的選擇。2023年初已迎來第一次加價，升幅不低，有打算入手CHANEL手袋真的要趁早。近日台灣YouTuber-崔咪Tramy，就預測了2023上半年CHANEL最值得入手的5款手袋﹐還在猶豫不決要入手哪一款的話，不妨可以參考看看！



CHANEL22迷你手袋 HK$42,500

CHANEL22迷你手袋 HK$42,500（CHANEL）

台灣YouTuber崔咪Tramy第一款推薦的是CHANEL22迷你手袋，這款手袋在去年推出CHANEL22時，已經大受歡迎。在2023春夏系列中，這款CHANEL22迷你手袋現身，立即俘虜不少女生的心，尺寸更小巧玲瓏。而且其中一款黑色手袋更特別配上了珍珠鏈，使手袋更華麗和多了亮眼之處。但崔咪就提到這款手袋有一個小缺點，就是背帶長度對身高較矮的女生不太友善，但假如與以往手袋般，可以多加一個扣來調整長度就沒問題了！

CHANEL手提包 HK$28,300

CHANEL手提包 HK$28,300（CHANEL）

CHANEL的這款半月形手提包，亦是在2023春夏系列中現身，外型時尚獨特，而且YouTuber崔咪亦提到半月形一直是非常流行的手袋款，也是值得入手的一款。這款手袋的肩帶是鈕扣，有兩節可以調整，而手袋尺寸是16×16×5.5cm，容量不大，只能放重要的物品，但外型小巧精緻，絕對能為穿搭帶有亮眼之處。

CHANEL迷你垂蓋牛仔布手袋 HK$40,400

YouTuber崔咪推薦的第三款CHANEL手袋，是這款帶有愛心扣的垂蓋手袋，共推出了3個尺寸，分別是19cm、20cm以及24cm。另外手袋除了有小牛皮款外，還有帶花紋的牛仔布，款式更百搭易搭配。而小牛皮款是配上金色金屬鏈和手袋扣，高貴優雅；而帶花紋的牛仔布款﹐則是配上銀色金屬鏈和手袋扣，更率性時尚。在這款手袋上還有一個小巧思，就是雙C品牌標誌扣上有一個小愛心，很有心思。

CHANEL細號HOBO手袋 HK$37,600

CHANEL細號HOBO手袋 HK$37,600（CHANEL）

第四款是YouTuber崔咪非常喜歡的一款，是CHANEL細號HOBO手袋，很實用的一款。HOBO手袋造是實用的方型，上方則以圓弧設計，再配上經典黑金皮穿鏈，手袋容量完全不用擔心。另外手袋是採用CHANEL標誌性的菱格紋和金色的雙C標誌，呈現出品牌的優雅。但崔咪提到這款手袋開口是沒有拉鏈，雖然拿或放東西很方便，要小心被偷東西，算是它的一個小壞處。

CHANEL細號背囊 HK$43,700

CHANEL細號背囊 HK$43,700（CHANEL）

CHANEL這款細號背囊跳脫出過去的黑色，推出了粉紅色，令人少女心爆發。品牌運用方形的輪廓做設計，以及經典的皮帶鏈做呈現，而且將皮帶鏈貫穿背囊其中，除了在設計上更獨特外，也有減壓效果。而且背囊選用了小牛皮，使其更耐用；而背囊尺寸為16.5×17.5×10cm，實用性相當高。