消費券2023｜LOEWE、BURBERRY限時劈價至6折！滿指定金額享折上折

【消費券2023｜TWIST減價】萬眾期待的2023年新一期消費券即將於4月16日發放了，女生們又是時候消費，不如趁著TWIST限時折扣以低價入手心儀手袋啦！4月17日開始TWIST全線分店現時發售多款精選減價貨品，大家可以低至4折起入手各大奢侈品牌 VALENTINO 、BOTTEGA VENETA及LOEWE等等多款精選名牌手袋。另外，用消費券付款滿HK$2,000再可額外減$100，有興趣的女生切勿放過是次優惠！



【消費券2023｜TWIST減價】4月17日開始TWIST全線分店現時發售多款精選減價貨品。（官方圖片）

TWIST減價｜TWIST 瘋狂大減價低至4折！

TWIST春夏激減第一擊，各大分店（尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店）都會發售多款貨品，所有精選貨品低至 4 折發售，率先觀看第一擊精選減價貨品，機會難逢切勿錯過到TWIST選購心儀貨品。

【消費券2023｜TWIST減價】TWIST減價｜TWIST 瘋狂大減價低至4折！

TWIST減價｜1. KARL LAGERFELD Karl Ikonik tote bag

Karl lagerfeld老佛爺帆布袋絕對是潮人必備，加上帆布包從不退流行。老佛爺家這款袋充滿了極簡主義亦不失時尚感，且容量大又百搭易襯，無論上班還是外出都適合。TWIST是次激減至4折，現時只需$1,060 便可買到，是入手的好時機。

【消費券2023｜TWIST減價】TWIST減價｜1. KARL LAGERFELD Karl Ikonik tote bag 原價 $2,650 折後價 $1,060 (60% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜2. BURBERRY Logo-print cotton-canvas tote bag

BURBERRY自換上新設計，瞬間成為年度手袋寵兒，再加上MIRROR各成員的加持，令到不少女生都紛紛入手BURBERRY的手袋。除了Olympia Bag系列外，Canvas Tote Bag系列至今依舊深受大眾歡迎。配色中性兼百搭耐看，不論男女都容易配戴。

【消費券2023｜TWIST減價】TWIST減價｜2. BURBERRY Logo-print cotton-canvas tote bag 原價 $10,900 折後價 $6,540 (40% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜3. LOEWE Hammock Compact handbags

LOEWE Hammock吊床包相信無須多作介紹，由尺寸到配色都一一滿足到所有女生的需要。包身採用了光滑小牛皮，而五金細節是以同色烤漆呈現。吊床包同時可斜背、肩背、手提三種背戴法，達至一袋多用。吊床包連韓國女團BLACKPINK成員Jennie及Rose都有用，可見吊床包的魅力有多大！

【消費券2023｜TWIST減價】TWIST減價｜3. LOEWE Hammock Compact handbags 原價 $23,600 折後價 $14,160 (40% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜4. BOTTEGA VENETA Mini Arco tote

喜歡BV手袋但預算不夠的女生可以考慮入手Mini Arco tote。包身運用了經典編織工藝，皮革表面亦相當柔軟， 整體設計簡潔俐落。TWIST限時折扣手袋現時的售價為HK$11,700，原價接近兩萬，有興趣的女生記得早買早享受！

【消費券2023｜TWIST減價】TWIST減價｜4. BOTTEGA VENETA Mini Arco tote 原價 $19,500 折後價 $11,700 (40% OFF)（官方圖片）

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