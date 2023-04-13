消費券優惠2023｜東薈城名店倉限時優惠　Chloé、LA MER等低至1折

消費券優惠2023｜新一期消費券即將到手，不少女生已經充滿消費意欲！東薈城名店倉由即日起至5月3日，推出「春の購賞」活動，多款名牌手袋及美妝產品低至1折！女生們是否已經蠢蠢欲動想去血拼呢？《01女生》立即為大家盤點東薈城名店倉優惠期間的減價商品！



東薈城名店倉於即日起至5月3日，推出「春の購賞」活動，場內接近50個人氣品牌均有折扣優惠，當中包括Chloé、Coach Outlet、MARC JACOBS、VERSACE等等，多款名牌手袋配飾、美妝護膚品、戶外運動產品激減低至1折！《01女生》立即為大家盤點多款減價商品！

消費券優惠2023｜東薈城名店倉於即日起至5月3日，推出「春の購賞」活動，場內接近50個人氣品牌均有折扣優惠！（東薈城名店倉 提供）

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：Chloé WOODY 托特包 HK$10,990（原價：HK$15,700 ）

Chloé 這款 WOODY 托特包向來大受女生歡迎，而這款採用奢華羊毛皮製成的小號托特包，毛絨絨的質感，看起來相當療癒，配合標誌性的 Chloé 標誌絲帶，突顯出手袋的俐落線條。現在可以7折價錢入手，加上在優惠期間，於東薈城名店倉 Chloé 選購任何產品均可享有額外85折優惠（小皮具除外），機會難逢，大家千萬不要錯過！

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：Chloé WOODY 托特包 HK$10,990（原價：HK$15,700 ）（東薈城名店倉 提供）

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：MARC JACOBS The Grind 迷你手提袋 HK$1,077（原價：HK$3,590 ）

MARC JACOBS 於優惠期間，精選貨品可享低至3折優惠，要這款The Grind 迷你手提袋方正袋型率性俐落，收納空間諜充裕，實用性高，加上本來原價 HK$3,590，現只需 HK$1,077 即可入手，實在沒有不買的理由！

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：MARC JACOBS The Grind 迷你手提袋 HK$1,077（原價：HK$3,590 ）（東薈城名店倉 提供）

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：Delsey AIRSHIP 2.0 粉色及藍色 22” 及 30” 套裝 HK$1,680（原價：HK$3,360 ）

來到旅行旺季，看見身邊朋友一個又一個出走，自己都心癢癢想出國旅行？去旅行之前，最重要就是入手一個美觀又實用的行李箱。行李箱品牌 Delsey 於優惠期間，精選貨品低至半價優惠，而這個 AIRSHIP 2.0 粉色及藍色 22” 及 30” 套裝，現只需 HK$1,680 即可入手！

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：Delsey AIRSHIP 2.0 粉色及藍色 22” 及 30” 套裝 HK$1,680（原價：HK$3,360 ）（東薈城名店倉 提供）

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消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：LA MER 肌底修護液 HK$865（原價：HK$1,330 ）

大型美妝旗艦店 cdf Beauty 也推出了限時精選美妝護膚品，精選貨品可享有買一送一及低至半價優惠，其中的 LA MER 肌底修護液 65 折後只需 HK$865即可入手，女生們也緊記把握機會，以優惠價入手各種美妝護膚品吧！

消費券優惠2023｜東薈城名店倉優惠：LA MER 肌底修護液 HK$865（原價：HK$1,330 ）（東薈城名店倉 提供）

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除了折扣優惠外，CLUB CG 會員即日以電子單一消費滿$2,000，即可獲得指定商戶總值$200的現金券。優惠活動機會難逢，大家等消費券一到手，就趕快約同三五知己，到東薈城名店倉血拼吧！