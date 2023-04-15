Chanel手袋2023｜春夏新品注入愛心元素　9大新款時尚單品推介

Chanel手袋2023｜Chanel每次推出新款手袋，都引起一陣搶購熱潮！品牌最近又有新品上架，在2023春夏系列之中，推出了一系列注入了愛心元素的新款手袋，愛心元素為手袋加以點綴，更顯時尚高雅。《01女生》立即為大家盤點Chanel 2023 春夏系列之中的9大新款時尚單品推介！



Chanel手袋2023｜細號垂蓋手袋 HKD 43,700

垂蓋手袋是Chanel的經典袋款，以全白色調的小羊皮製造而成，配合經典的菱格紋，完美呈現出品牌標誌性特徵及細緻的絎縫工藝。手袋中心位置飾有愛心元素，配以金色雙C標誌，小小的細節位，突顯出的手袋的時尚優雅。

Chanel手袋2023｜細號垂蓋手袋 HKD 43,700（Chanel 官網）

Chanel手袋2023｜心形盒形晚裝手袋 HKD 72,800

這款心形盒形晚裝手袋，單是心形袋形設計及小巧的外觀已成功俘虜一眾少女心！手袋採用金色調金屬配搭金屬面小羊皮製造而成，再配以同樣是金屬鏈條的背帶，整個金色同色系的設計，散發著優雅貴氣感，頓時為高貴晚裝加以點綴，令妳成為全場焦點！

Chanel手袋2023｜心形盒形晚裝手袋 HKD 72,800（Chanel 官網）

Chanel手袋2023｜鏈條手提包 HKD 30,300

Chanel除了手袋之外，還有不少小皮具都相當值得入手，加上價錢相對親民，作為入門級之選也是個不錯的選擇！這款鏈條手提包，採用了漆面小牛皮配以經典菱格紋打造而成，心形設計充滿摩登時尚感，配有白色可拆式小拉鏈零錢銀包，一個價錢，多種享受，絕對值得入手！

Chanel手袋2023｜鏈條手提包 HKD 30,300（Chanel 官網）

Chanel手袋2023｜鏈條手提包 HKD 19,800

Chanel的鏈條小包向來都深受不少女生喜愛，這款鏈條手提包採用深紫色小羊皮製造而成，散發出高雅氣質，中心位置的雙C標誌加添了愛心元素，微小的細節卻大大增添獨特性！

Chanel手袋2023｜鏈條手提包 HKD 19,800（Chanel 官網）

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