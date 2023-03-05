減肥｜蝦頭首提名金像獎女配！體重高峰153磅靠5大法逆齡回春甩肉

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】現年47歲楊詩敏（蝦頭）自2021年離開TVB後，並先後出演不少電影以及舞台劇。今年她憑電影《正義迴廊》首度獲提名「最佳女配角」！



>>>蝦頭原諒火火出軌成知己 分手後感情昇華被讚最佳前度：愛仍存<<<

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】楊詩敏（蝦頭）今年她憑電影《正義迴廊》首度獲提名「最佳女配角」！（IG@yeunghatou）

入行至今蝦頭的努力相信大家都有目共睹，她的努力不但在演藝事業上，更曾憑著毅力花了3個月時間減走35磅。多年間，蝦頭在觀眾眼中都是一位「肉肉女」，她曾自爆最高峰時期體重高達153磅，為成為一個真正有吸引力的女人，開始進行地獄式減肥，最終體重成功回落至118磅，她其後更把經歷寫成《蝦哈笑Keep Fit通勝》的書籍分享給大眾。就讓我們來看看蝦頭地獄式減肥法，到底如何由昔日的153磅瘦到118磅，讓她成為如今一位成功女演員！

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】蝦頭「血型減肥法」153磅瘦到118磅（IG@yeunghatou）

減肥方法｜ 蝦頭「血型減肥法」153磅瘦到118磅

減肥方法1. 放慢進食速度

蝦頭表示自己過往進食速度飛快，猶如狼吞虎嚥般。其實咀嚼食物快慢也會有減肥效用，加上進食速度飛快不利消化。了解後，她漸漸改掉這個這個不良習慣，學會慢慢咀嚼放慢進食速度，同時讓胃部有足夠時間消化食物。

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】放慢進食速度（《再戰明天》截圖）

減肥方法2. 飯前進食蔬果打底

進食前想控制食量，不妨先進食蔬果打底。向來蝦頭主張多菜少肉，但她提倡飯前進食蔬果。她表示，飯前進食蔬果可增加飽腹感，之後有助減低攝取過量的肉類及澱粉質。此外，她明白不論是減肥間，還是其他時間難免有嘴饞的時候，她亦建議大家以水果、蔬菜取代高熱量的零食，有效減肥外，亦減少吸收高脂、高卡的垃圾食品。

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】飯前進食蔬果打底（IG@yeunghatou）

減肥方法3. 忌食宵夜

蝦頭本身是一個既愛飲酒又愛進食宵夜的人，體重最高峰時更經常大魚大肉，亦不時以即食麵作宵夜，吃飽即睡。另外，當遇上壓力時會以吃零食作減壓，導致身體堆積不少脂肪。如今她成功戒掉宵夜，同時堅持運動，搖身一變練成今時今日的輕盈身材

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】忌食宵夜（IG@yeunghatou）

減肥方法4. 堅持運動

蝦頭在瘦身過程間，曾一度用錯方法。有一段時間她為求減磅連續5天只吃蘋果，最終確實減磅成功，但同時令她整個人變得無力又無精神，後來體重更一度反彈。之後，她重新建立一個新的瘦身方法，開始培養一周2至3天的運動習慣，從而加速新陳代謝。

【減肥方法｜蝦頭楊詩敏】堅持運動（IG@yeunghatou）

減肥方法5. 血型減肥法

「血型減肥法」原理是按照不同血型的人士，配合適合的飲食及運動，同時避免進食跟自己血型不相容的食物。例如，A型及AB型的人士應減場進食肉類；B型人士盡量少吃降低新陳代謝的穀物；O型人則減低進食麵包。透過血型選擇合適的食物，有助把體內毒素排走。