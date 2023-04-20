CELINE手袋｜全新夢幻粉藍色新品推介　BLACKPINK Lisa率先示範！

CELINE手袋2023｜來到春夏，無論是衣物還是手袋都是時候換上新色，粉嫩色彩與春日尤其匹配！CELINE最近就為一系列經典單品換上全新粉藍色，夢幻配色柔和優雅，更帶給人一種寧靜、清新的感覺，看著這配色感覺相當療癒！《01女生》立即為大家盤點10款CELINE粉藍色新品推介！



CELINE手袋2023｜BLACKPINK Lisa率先示範！（lalalalisa_m@IG）

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮TEEN BUCKET 16手袋 HK$ 21,000

水桶包是每年春夏的大熱袋款，CELINE的TEEN BUCKET 16採用平滑小牛皮製造而成，圓潤的袋形略帶休閒隨性感，適合為日常穿搭造型加以點綴。手袋飾有金色金屬轉鎖開關，頓時成為了手袋的設計亮點，令手袋更顯時尚優雅！

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮TEEN BUCKET 16手袋 HK$ 21,000（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE斜揹橢圓形包 HK$ 11,500

CELINE這款斜背包橢圓袋形充滿立體感，相當吸睛！袋款以粉藍色小牛皮配以小牛皮襯裡製造而成，在手袋中央更飾有品牌標誌性的凱旋門Logo，令本來簡約的設計頓時變得時尚細緻，再配合新色粉藍配色，實在令人難以抗拒！

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE斜揹橢圓形包 HK$ 11,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮迷你型TABOU手袋 HK$ 16,500

CELINE於近2年才推出的TABOU系列，自推出以來已成功深深迷倒不少女生，極簡的手袋輪廓配合金色鎖扣細節，精緻優雅更自帶復古感，成為了女生們必收袋款之一，今次為迷你型TABOU手袋換上新色，令手袋更具優雅氣質，值得入手收藏！

CELINE手袋2023｜平滑小牛皮迷你型TABOU手袋 HK$ 16,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜亮面小牛皮直式飾鍊電話收納袋 HK$ 9,300

手機袋曾一度掀起熱潮，方正直式袋形可以收納到手機及其他鎖碎小物，十分適合不愛用大手袋，又不想把手機拿在手中的女生們！CELINE 這款直式飾鍊電話收納袋採用粉藍配包，飾有金色凱旋門Logo配件及金色飾鍊，高雅感十足！

CELINE手袋2023｜亮面小牛皮直式飾鍊電話收納袋 HK$ 9,300（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

這款TEEN TRIOMPHE手袋是品牌的經典袋款，採用高級亮面小牛皮製造而成，配以小羊皮襯裡，設標誌性TRIOMPHE金屬浮雕鎖扣作為小點綴，也令手袋昇華成高貴優雅袋款，喜愛CELINE TRIOMPHE的妳必定要入手！

CELINE手袋2023｜亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（CELINE 官網）

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