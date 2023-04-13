嚴選5對櫻花粉紅色波鞋　NIKE Dunk Low無得輸、HOKA顏值機能兼備

看到港人紛紛飛往日韓賞櫻就知道，春天來了！



從2月開始，北半球各地接力染上粉粉嫩嫩的粉紅色，飛往日韓賞櫻的人潮也超多，但是花季也將在4月底進入尾聲，不捨櫻花季結束？以下這些「粉紅櫻花球鞋」幫你把最浪漫的綻放瞬間駐留在腳尖，人氣爆款、百搭休閒鞋、機能跑鞋除了換上粉紅新裝，還有真的「開花的」，誰穿上一雙、誰就是自帶柔焦濾鏡的最美春日女神！

春夏5雙粉紅櫻花球鞋推薦，滿滿的春日氣息～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023春夏粉紅櫻花球鞋推薦

1. NIKE

潮流圈人士人腳一雙的Nike「Dunk Low」，80年代B-Ball籃球鞋的代表鞋，帥帥的外表居然大轉型了（笑）？採用清爽皮革打造的低筒設計，結合了充滿春天氣息的浪漫櫻花粉色，奶油白＋櫻花粉微甜配色SET男女通殺，在鞋側招牌勾勾LOGO處不只採用粉紅色，上面還點綴「櫻花花朵、閃亮圖案」，夢幻指數太高啦～

2. adidas Originals

這雙的「花也都開好了」！adidas Originals以異材質拼接打造出的RETROPY E5鞋款，以不同色度的櫻花粉色多層次呈現，簡約又不失獨特亮點，在鞋後側真的可以找到「精緻的櫻花刺繡」，就像是把小小櫻花林穿上腳，同時還內建獨家BOOST科技，就算戶外出遊一整天也舒適不卡腳呢～

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3. ASICS

百搭奶油白、夢幻櫻花粉、還加上「大長腿效果」…ASICS最新的NAGINO全新系列「JAPAN S鞋款」誰可以抵抗得了？復刻1982年上市的FABRE JAPAN復古籃球鞋，採用挖空橡膠大底設計、提升輕量感，超厚鞋底修飾完美比例，溫柔純淨的外型，完全是初戀女神的御用鞋吧！

4. PUMA

仙氣夢幻、呆萌可愛，居然可以同時出現在一雙鞋裡！？PUMA與西班牙品牌PALOMO SPAIN的第二波聯名鞋，以 經典 Slipstream 鞋款為原型延伸設計，大改革成「時髦穆勒鞋型」，在唯美的櫻花粉鞋身上，加入「胖胖的泡棉感黏扣帶」，穿上就能感受到它的反轉迷人魅力，好適合穿去海邊啊～

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5. HOKA

運動場、健身房也能賞櫻？HOKA的Clifton 9跑鞋從鞋身、鞋帶、鞋後跟到細節，甚至連鞋底都是「統一櫻花粉色」，搭配更輕盈、更緩震、更靈活的升級版優秀機能，同時新增前側LOGO與後側鞋跟反光設計，不論白天還是夜晚，你都是跑道上最亮眼的存在。

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