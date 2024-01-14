5對美拉德奶茶啡波鞋　adidas休閒鞋超百搭、PALLADIUM防水鞋耐髒

比起春夏爆紅的高彩度「多巴胺穿搭」，今年秋冬時尚圈正紅的「美拉德風潮（Maillard Style）」是不是好駕馭多了（笑）？



取自食物在加熱烹飪過程中，所產生的梅納反應，奶茶、咖啡棕、駝色、卡其等「焦糖化大地色系」成為本季主角，想跟上趨勢，卻不想太高調整身跟風？其實只要在日常穿上一雙「很美拉德」的奶茶棕球鞋就行！

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1. ASICS - GEL-1130 運動休閒鞋

各國女神在身上大玩深淺不同、材質相異的「美拉德色OOTD」時，你可以一腳都穿上（挺）！ASICS人氣GEL-1130鞋款在淡淡的奶茶色鞋身上，以駝色、朱古力棕以及焦糖色等異材質線條交織，不只一雙就很有穿搭層次感，還能打造Y2k復古時髦風格，同時內建GEL緩震科技及TRUSSTIC支撐抗扭設計，機能、顏值都到位。

2. VANS - Knu Skool 男女款奶茶色巨大棋盤格滑板鞋

確定不是剛出爐的麵包？而且還有抹上罪惡朱古力…VANS的KNU SKOOL麵包板鞋，保留經典OLD SKOOL鞋型的影子，升級加入厚度翻倍的鞋舌、鞋身，胖胖蓬鬆的外表自帶呆萌感，這雙同時採用麂皮、帆布拼接鞋面，再搭配「美拉德棕色＋巨版棋盤格」，以及鞋側的3D立體招牌條紋，完全是萌上加萌，太欠穿了！

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3. CONVERSE - ONE STAR PRO

當美拉德大地色系，與麂皮面料相遇…冬季氛圍是不是撲鼻而來（笑）？CONVERSE簡約俐落的ONE STAR帆布鞋，穿上了焦糖拿鐵色的外衣，鞋底、鞋帶、鞋舌LOGO、縫線以及側邊星星標誌細節處，採用清爽的「奶油白」細緻點綴，視覺上平衡掉濃郁厚重感，搭褲裝、裙裝都超適合。

4. adidas Originals - RIVALRY LOW

走低調路線也可以！想微微搭上風潮，就挑adidas Originals家的「RIVALRY LOWRIVALRY小白鞋」，奶油白百搭主色系、極簡俐落的鞋型，只在細節小面積地加入美拉德大地色塊，但設計上的亮點可沒有簡略，「鞋側三條槓槓」以深淺咖啡色麂皮與皮革拼接而成，保證不挑人穿啦～

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5. PALLADIUM - OFF-GRID CAGE WP+ (WOMEN)

跟上美拉德流行，還同時開啟防水大外掛，PALLADIUM這雙輪胎鞋根本專為愛下雨的地區量身打造，鞋面上深淺不同的焦糖、拿鐵色，同時在鞋底、鞋頭、鞋後跟還採用濃郁的可可棕，絕對可以完美融入沙漠（笑），鞋面加碼升級加入熱熔薄膜鞋面設計，穩定性與防護力更優秀，兼具防水、輕量、穩定、快穿與耐用機能，太無敵了～

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