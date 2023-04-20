Crocs鞋款推介｜醜鞋成功翻身年收入破百億　Jisoo、金世正都愛穿

Crocs｜曾經被形容為「醜鞋」的洞洞拖鞋品牌 Crocs，由被嫌棄狠批「醜」，到近年隨著Y2K熱潮回歸，成功翻身成為當紅潮鞋品牌，年收入更一度達到23億美元，不少女星也緊貼熱潮，紛紛穿上Crocs拖鞋，《01女生》也立即為大家盤點5大Crocs必入手鞋款推介，大家也趕快入手一對吧！



Crocs鞋款推介1：Unisex Classic Clog HK$468

楊冪穿上的這款Crocs拖鞋是品牌其中一款最原始的鞋款「Unisex Classic Clog」，Crocs洞洞鞋最大的特色，就是可以隨自己喜好在鞋上添加小飾物，打造出屬於自己獨一無二的鞋款，而楊冪就在白色的「Unisex Classic Clog」鞋面放上了姓名縮寫開頭「YM」字母及小蜜蜂，頓時為一身休閒穿搭增添了個人特色。

Crocs｜楊冪穿上的這款Crocs拖鞋是品牌其中一款最原始的鞋款「Unisex Classic Clog」。（楊冪工作室@weibo）

Crocs｜楊冪就在鞋面放上了姓名縮寫開頭「YM」字母及小蜜蜂，頓時為一身休閒穿搭增添了個人特色。（楊冪工作室@weibo）

BLACKPINK成員Jisoo也曾經穿上這鞋款，黑色 Classic Clog，配襯一身深色系穿搭，再配合 Dior 老花手袋也毫無違和感！鞋面上見到2顆分別為「J」、「S」的字母配飾，同樣完美地代表到Jisoo！

Crocs｜鞋面上見到2顆分別為「J」、「S」的字母配飾，同樣完美地代表到Jisoo！（sooyaaa__@IG）

因劇集《社內相親》而廣為人知的金世正，多次在社交平台上分享穿上Crocs這款洞洞鞋的生活照，而這款橙色鞋款鮮艷奪目，充滿活力感，與金世正的甜美活潑形象尤其匹配！

Crocs｜因劇集《社內相親》而廣為人知的金世正，多次在社交平台上分享穿上Crocs這款洞洞鞋的生活照！（clean_0828＠IG）

Unisex Classic Clog 是品牌的標誌性 Clog，鞋款採用了品牌標誌性 Iconic Crocs Comfort™技術，令鞋款更輕巧靈活，穿起來時更覺舒適，通氣孔設計也令透氣性大大增加！

購買方法：CROCS

Crocs鞋款推介1：Unisex Classic Clog HK$468（Crocs 官網）

Crocs鞋款推介2：Unisex Crush Clog HK$598

韓劇《意外發現的一天》中的金惠允，示範了這款 Unisex Crush Clog，厚底設計有助增高，大膽的設計散發出與別不同的態度及風格，成為了必備的時尚單品！

購買方法：CROCS

Crocs｜韓劇《意外發現的一天》中的金惠允，示範了這款 Unisex Crush Clog！（hye_yoon1110＠IG）

Crocs鞋款推介2：Unisex Crush Clog HK$598（Crocs 官網）

Crocs鞋款推介3：Unisex Crush Sandal HK$498

金惠允另外亦示範了這款Unisex Crush Sandal，涼鞋可說是夏日必備的鞋款，涼鞋要穿得時尚是一門學問，這款Crush Sandal採用了流行的雙帶設計，配合額外高度及大膽設計，打造出這款活力感、時尚感兼備的涼鞋款式。

購買方法：CROCS

Crocs｜金惠允另外亦示範了這款Unisex Crush Sandal！（hye_yoon1110＠IG）

Crocs鞋款推介3：Unisex Crush Sandal HK$498（Crocs 官網）

Crocs鞋款推介4：Unisex Crush Slide HK$498

Crush Slide 採用了厚底設計，提供了額外的高度，矮個子女生穿起來也可以做到增高效果。時尚感設計令款式有別於一般拖鞋，鞋款採用了專利Croslite™材質緩衝墊，穿上一整天也感受到無備的舒適感及支撐力。

購買方法：CROCS

Crocs鞋款推介4：Unisex Crush Slide HK$498（Crocs 官網）

Crocs鞋款推介5：Women's LiteRide 360 Pacer HK$598

Crocs除了拖鞋、涼鞋之外，品牌推出的運動鞋款也相當值得入手！這款 Women's LiteRide 360 Pacer 採用毛絨 LiteRide™ 泡沫鞋床，為雙腳提供支撐和緩衝，鞋面採用穿孔圖案，模仿針織面料的柔韌性，提供極致的透氣性和柔韌性。

購買方法：CROCS