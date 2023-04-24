Prada 2023 8款春夏必備手袋！一萬入手全球最受歡迎經典腋下包

Prada成為2023年第一季時裝界權威網站Lyst中時尚名牌排行榜的榜首！Lyst會根據超過九百萬人的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。



Lyst 2023排名第1季出爐！ Prada成榜首全球最大熱 LV不入十甲？

而Prada在最新發布2023第一季時尚熱門品牌、產品排行榜中蟬聯兩季榜一，可見在Z世代間影響力之大！隨著復古風潮、Y2K熱潮，加上Kendall Jenner、Bella Hadid 等女星加持下，Prada的HOBO帆布腋下包重新備受關注！Prada自爆紅後就一直力求創新，推出不少新色及新材質包款，例如適合春夏的雪花石膏粉色，低調而不失可愛感！近年Prada價位亦有默默調整，從不足一萬升至現今已破一萬大關，大家不妨早買早享受，順勢入手吧！

Prada櫻花色手袋1. Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋 Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon bag

如果想要入手一款輕巧、實用與美觀的手袋，這款絕對是很好的選擇！自小廢包漸漸退潮流後，實用性與可愛兼備的多功能迷你手袋更是取代小廢包的位置，結合可調式的尼龍長背帶與個性金屬鍊帶兩款可拆卸肩帶，手袋綴有Saffiano皮革飾邊，扣於肩帶上的可拆式萬用袋，造型變化多，能夠斜背，亦可手提、肩背等。

而這款再生尼龍手袋其實是Prada復興了多年前的尼龍Boho手袋，系列中更推出三種材質：軟墊納帕軟皮、十字紋Saffiano皮革以及再生尼龍。而再生尼龍 (ECONYL®) 是以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化縫製而成。

Prada櫻花色手袋2. 再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋 Re-Nylon Prada Re-Edition 2000 mini-bag

作為去年Lyst中的年度手袋的榜首，這款Prada的腋下包打敗Hermès、Chanel 等人氣名牌，搜尋率更高達131%！當中將永續環境與經典結合並演繹，以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化的再生尼龍製造而成。手袋配以拉鍊開合及織帶手柄，飾以經典搪瓷金屬三角形標誌，配以低調而不失可愛的雪花石膏粉色，更是將經典與現代融合出一個剛好的平衡！

Prada櫻花色手袋3. 拉菲草手提袋 Raffia tote bag

作為去年人手一袋的配飾：Prada的大號拉菲草編織袋（IG@somsomi0309）

作為去年人手一袋的配飾：Prada的大號拉菲草編織袋，Instagram上不少女星的愛物，例如Gigi Hadid、JEON SOMI、Hailey Bieber等都有用上，這種富夏日風格、柔軟鬆垮，流露夏日風情與慵懶感。

不偏愛大號手袋的女生，不妨選擇這款Tote Bag設計的拉菲草迷你手袋，這款手袋的特點更是編織，將全標誌性的金屬三角形重新演繹，換成綴有刺繡字樣標誌。

Prada櫻花色手袋4.拉菲草迷你手袋 Prada Re-Edition raffia mini-bag

春夏又怎少得輕巧、流露夏日風情的草編、柳編手袋呢？想提高草編手袋的使用率？不妨選擇這款以腋下包設計的拉菲草迷你手袋，草織材質配以標誌性的金屬三角形以及可拆式鑰匙圈。雪花石膏粉色春夏感覺滿滿，溫柔如春風拂面，上班、外出時更添一種旅行好心情！

Prada櫻花色手袋5.皮革迷你手袋 Alabaster Pink Leather mini-bag

2023年除了大包款，像枕頭般的Pillow Bag亦成為時尚的必備單品。Prada這款皮革手袋以修長手柄突顯優雅，另外亦具備三口袋設計，容量超深，枕頭袋的厚實感加以梯形的剪裁線條，帶出舒適、療癒、可愛感覺！

Prada櫻花色手袋6. Prada Moon軟墊納帕軟皮手袋 Prada Moon padded nappa-leather bag

作為2023春夏新品的Moon Bag復古與玩味感兼備，當中更有七種不同配色，能夠完美配合女生日常、休閒或上班需求。手袋附有同色手柄、皮革肩帶及可拆式鑰匙圈，配戴方式靈活多變，手提或側揹都可以。

Prada櫻花色手袋7. Prada Cleo拋光皮革掛肩袋 Prada Cleo brushed leather shoulder bag

Prada Cleo手袋重新演繹品牌90年代的經典設計，不僅重攜腋下包的熱潮，更帶來富未來感的獨特傾斜弧形，這次新品上更以手工噴槍效果在邊緣勾勒出漸層效果，令這款手袋更具立體感！

Prada櫻花色手袋8. 拉菲草手袋 Raffia bag

在眾多經典手袋中決定不下，又想要一個較中性、容量足以放下手提電腦的手袋？不妨考慮這款Tote Bag設計的拉菲草迷你手袋，大學生、20代女生用上亦不顯突兀，這款手袋的特點更是編織，將全標誌性的金屬三角形重新演繹，換成綴有刺繡字樣標誌。