春夏藤編手袋7推介｜CELINE、Chloé5千起入手！Dior充滿夏日氣息

名牌手袋｜如果提到春夏，最先想到的定必是陽光與海灘，以及充滿盛夏氣息的藤編手袋﹐打造出充滿活力的春夏造型。而各大品牌相繼推出竹編或草編的編織手袋款，包括Dior、Prada、LOEWE、CELINE及Chloé等，都是充滿著夏日的清爽感，而且當中不少款式外型打破以往造型，非常特別！



藤編手袋推介1｜Dior Book花卉刺繡拉菲草小型托特手袋 NTD165,000（Dior）

藤編手袋推介1｜Dior Book花卉刺繡拉菲草小型托特手袋 NTD165,000（約港幣42,400）

Dior Book Tote手袋簡約實用的設計，一直深受不少女生喜歡。而品牌也會因應不同主題，以細緻的刺繡作呈現，而2023春夏就採用拉菲草為材料，並透過編織的方式將Dior先生鍾愛的花園呈現在手袋上，而品牌名字則以刺繡方法展現，整體充滿著夏日的悠閒恬靜。

藤編手袋推介2｜Dior D-Bubble 花卉刺繡拉菲草小型水桶手袋 NTD155,000（Dior）

藤編手袋推介2｜Dior D-Bubble 花卉刺繡拉菲草小型水桶手袋 NTD155,000（約港幣39,800）

這款長方形水桶袋是在Dior2023年度假系列中現身﹐小巧玲瓏的設計配上民族風的小球作點綴，定必又會是一款深受女生們喜愛的手袋！D-Bubble小型水桶袋是選用了拉菲草面料，編織出充滿夏日氣息的花卉圖案，手袋再配上長肩帶，又會多了幾分率性！

藤編手袋推介3｜PRADA 拉菲草手提袋 HK$16,800

PRADA推出的拉菲草手提袋，觸感柔軟、形態鬆垮，自然流露出夏日風情，更適合日常使用。手袋的尺寸為38×3×36cm，大小適中，三角形品牌Logo同樣以編織刺繡方式呈現在手袋中間，而且這款共推出了九色供選擇，包括了白色、黑色、自然色、淡粉色、水綠色、柚綠色、百合白、橙色及淺藍色，都是充滿夏日氣色的顏色。

藤編手袋推介4｜PRADA小號拉菲草手提袋 HK$14,100

PRADA的這款拉菲草手提袋，以拼色設計，共推出了兩款，包括：黃褐色拼花瓣粉和黃褐色拼淺藍，讓手袋除了有拉菲草的柔軟鬆馳感外，更會多一份夏日活力！手袋大小尺寸為24×8×24cm，正面有以刺繡品牌字樣作點綴，側面亦有經典的搪瓷金屬三角形標誌，充滿著夏日朝氣。

藤編手袋推介5｜Chloé small Woody basket水桶編織手袋 HK$5,800

Chloé的經典Woody系列水桶編織手袋，近年不斷推出新款，這次春夏手袋亦換上了黃色及綠色兩款配色，色彩亮眼與黃褐色的編織手袋形成對比，更添夏日活力氣息。讓人感覺換上碎花長裙，以及挽上這款水桶編織袋，就像已經去海邊渡假了！

藤編手袋推介6｜Chloé Sense中號購物籃 HK$6,400（Chloé ）

藤編手袋推介6｜Chloé Sense中號購物籃 HK$6,400

Chloé Sense 小號購物籃採用了拉菲草，以手工編織製成，手提以光滑的小牛皮配上Chloé字樣刺繡，讓自然隨性的手袋多了幾分典雅質感。手袋的大小尺寸為29×16×16cm，除了有手提位外，還有配上一條可調節的背帶，在揹法更多變。

藤編手袋推介7｜CELINE CLASSIC TRIOMPHE棕櫚葉和小牛皮籃子 HK$5,900

藤編手袋推介7｜CELINE CLASSIC TRIOMPHE棕櫚葉和小牛皮籃子 HK$5,900

CELINE新推出的編織手袋，採用棕櫚葉手工編織而成，每一個手袋都是獨一無二。正面飾有大大個的Triomphe標誌，而且換上粉色，顏色更有活力。而Triomphe標誌、手提及肩帶都是以小牛皮製成，而且手袋可以肩背或斜背，適合配搭不同夏日造型！