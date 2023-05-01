LOEWE 13款青檸綠色編織袋、水桶包、手鐲！最平$2,400起就可入手

作為近年深受女生所愛的LOEWE，近日推出春夏新品，當中系列與Paula’s Ibiza作聯乘，作品以珠片色彩、芬芳香氛等表達享樂心情，將夏季清新、自由的氣氛提早帶到大家眼前，仿如置身全天候派對與狂歡享樂氣氛之中。



為了迎接春夏，Loewe Puzzle、 Hammock、 Amazona 及Goya等經典包款換上漸層色，與廣告照中黃昏日落色彩作呼應，除了吸晴的漸層色，今季更使用夏天的代表：牛仔布、編織作主要材質，就讓我們一同欣賞充滿夏日清爽感覺的青檸漸層新品吧！

LOEWE 春夏新品盤點1. Small Anagram basket bag in iraca palm and calfskin 迷你伊拉卡棕櫚葉拼小牛皮 Anagram 水桶包 HK$6,500

作為品牌經典設計的經典手工編織包身傳統水桶包，相信大家都耳熟能詳，最為人熟悉的是每個包款因手工製作，皆獨一無二。

而作為春夏新品的這款更換上青檸漸層，當中有三大尺吋，小號容量實用、迷你可愛而具打卡感，飾有管狀小牛皮背帶和編織小牛皮 Anagram，為了更個人化，大家都可以隨意搭配背帶、吊飾！

LOEWE 春夏新品盤點2. Square pocket in iraca palm and calfskin 伊拉卡棕櫚葉拼小牛皮方形手袋 HK$4,950

認為編織包過於度假感，想要低調地為穿搭添上新意？這款Iraca 棕櫚纖維拼小牛皮圓筒形掛包，去年初登場以編織包配以圓桶形，可愛又獨特。為了迎接春夏新品，這款換上青檸漸層後像個放大馬卡龍，令人目不轉睛！

LOEWE 春夏新品盤點3. 輕質泡棉橡膠泡泡拖鞋 Bubble thong slide in light foam rubber HK$5,650

春夏來到，又怎少得沙灘玩樂、池上派對呢？提到户外活動、狂歡派對，一對舒適、透氣的涼鞋或拖鞋就會幫你玩得更盡興！而近年大熱的洞洞拖鞋熱潮，除了可以讓用家發揮創意，扣上不同個人化飾品，更因為輕巧、橡膠材質令人一穿愛上。

若果你喜愛洞洞鞋的感覺，但不想花費時間創作，這款LOEWE 輕質泡棉橡膠泡泡拖鞋，以顏色取勝，配上軟泡泡的感覺，絕對會是夏天愛物！

LOEWE 春夏新品盤點4. Twist bangle in calfskin 經典小牛皮麻花手鐲 HK$2,400

經典LOEWE手袋款興趣普普又或者已經有一定收藏量的女生，不妨考慮入手這款以清新薄荷綠配色的經典小牛皮麻花手鐲，這款以小牛皮製成的麻花吊飾，另外綴以 Anagram 骰子，上頭有著金箔 LOEWE 立體壓紋，能夠為日常穿搭增添夏意。

LOEWE 春夏新品盤點5. Bucket hat in canvas and calfskin 帆布拼小牛皮水桶帽 HK$3,850

LOEWE 春夏新品盤點5. Bucket hat in canvas and calfskin 帆布拼小牛皮水桶帽 HK$3,850 （LOEWE）

提起夏天，太陽眼鏡、漁夫帽等配品不少得，帽子更是懶人恩物，能夠為造型增添玩味同時亦可以遮蓋玩樂過後，亂糟糟的髮型！而這款以帆布製成的水桶帽，具有縫線邊緣和小牛皮壓花 LOEWE 拼皮，具防水、防曬功能於一身。

LOEWE 春夏新品盤點6. Small LOEWE Font Tote in raffia 小號酒椰纖維 LOEWE 字體手提包 HK$8,700

雖然以8千元來說的話，這款新的「Font」編織包算是小出預算，但絕對物超所值！這個新款編織包容量深，可供手提或肩背，長方體整體完全以Iraca 棕櫚纖維做料編織而成，春夏氣息的青檸色，綴以撞色 LOEWE 標誌，繽紛又充滿度假感！

最令人不得不支持的是，更是這款包的背後理念，編織的過程攜手馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，只要每賣出一個「Font」， LOEWE 便會捐出 15 歐元以支援當地資源，可說是買包包兼作好事，一舉兩得！

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