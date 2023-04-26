YOHO MALL推五一黃金周優惠 Hermès、CHANEL8折入手！手袋低至1折

適逢五一黃金周及新一輪消費券派發，YOHO MALL於4月29日至6月6日舉行年度消費盛典「YOHO MEGA SALE」，推出了多重消費優惠，其中就有精選名牌手袋、服裝及鞋款等產品1折及半價優惠，品牌更是囊括了GUCCI、Bottega Veneta、Prada、Balenciaga等，都是不少女生愛用品牌，大家萬勿錯過！



「YOHO MEGA SALE」設限定1折專區

「YOHO MEGA SALE」特設限定1折專區，集合逾百名牌單品，優惠激抵！包括原價HK$3,980的Michael Kors Mott玫瑰金扣粉色手挽袋，現只需HK$398；Coach Kleo金色Logo牛仔布藍手挽垂蓋手袋由原價HK$3,690 減至HK$369；而KENZOBokeFlower黑色建帽衛衣亦由原價HK$HK$3,990減至HK$399，都是不用400元就可以入手，現場還有更多超抵貨品，萬勿錯過！

「YOHO MEGA SALE」設限定半價專區

「YOHO MEGA SALE」除了1折專區外，還設有半價專區，同樣都是集合了多個女生最愛的品牌產品！包括HK$13,000的Prada三角形標誌鏈帶包奶油白色，現只需HK$6,500；而原價HK$10,500的Balenciaga Monogram Logo帆布手挽袋，現減至HK$5,250；Bottega Veneta黑色短銀包由原價HK$6,800減至HK$3,400，都不能錯過的優惠！

「YOHO MEGA SALE」時尚服飾及飾物優惠

YOHO MALL還與商場內的名牌手袋、時尚服飾鞋款、皮革用品等品牌，將熱門產品推出了高折扣的優惠，包括agnès b.運動包半價、HISSO全場男女装特價貨品買一送一、太子珠寶鐘錶的18K白金/黃金鑽石吊墜連項鏈6折等等超抵優惠，令人買不停手！

商場消費儲印花換L Buy8折券：可選購CHANEL及Hermès等名牌手袋

YOHO MALL還於The Point App推出「儲印多重賞」，The Point會員於服飾、美容及化妝品商戶單筆消費滿指定金額，即可賺取電子印花，印花數量會按照消費金額遞增。當儲滿印花即可換領精選禮品及立減券、精選貨裝美妝產品、精選飾品及家電產品，或尊貴時裝專門店L Buy8折券。其中「L Buy8折券」適用於L Buy店內購買CHANEL及Hermès等名牌手袋，及各類型時尚單品以及其他特選貨品，不容錯過！