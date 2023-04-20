SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介：$179起入手、這款送手袋

SOGO Thankful Weeks 2023除了要搶購不同的美妝、護膚套裝外，香水都不能錯過！眾多香水品牌都相繼推出不同優惠，包括：Tory Burch、ISSEY MIYAKE Parfums、narciso rodriguez Parfums、4711、ANNA SUI等品牌，其中更有低至$179就可入手，絕對是入手心儀香水的時機！



SOGO Thankful Week2023皇牌護膚套裝優惠 SK-II、雪花秀不能錯過

SOGO Thankful Weeks2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店獨家預購已於4月14日開展，而實體店優惠活動則於4月28日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年4月14日至5月28日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年4月14日至4月27日

SOGO實體店 Part1﹕2023年4月28日至5月14日

SOGO實體店 Part2﹕2023年5月15日至5月28日



SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介1＋2. Tory Burch Essence of Dreams淡香精套裝 HK$990 （原價：HK$1,210）82折／經典香氛套裝 HKD1,782 (原價 HKD2,500) 71折

Tory Burch於這次崇光感謝祭中，將全新系列Essence of Dreams淡香精推出了套裝優惠，包括了以清新感的仙人掌花、薰衣草、溫暖的木香調Electric Sky淡香精90ml、珍藏版香氛7.5ml及香氛體驗套裝，優惠低至82折。另外，還有由兩支香水組成的Essence of Dreams經典香氛套裝，價格是平日的71折，想入手的話，千萬不要錯過！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介3. ISSEY MIYAKE Parfums香氛套裝 HK$950 （原價：HK$1,940）49折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介3. ISSEY MIYAKE Parfums香氛套裝 HK$950 （原價：HK$1,940）49折

ISSEY MIYAKE Parfums的這個香氛套裝，包括了品牌兩支人氣香水：Nectar d’Issey淡香氛 90ml、A Drop d’Issey淡香精 50ml以及身體潤膚乳75ml，全部都是貨裝大小，而價格是將近是半價，很值得入手！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介4. narciso rodriguez Parfums NARCISO 香氛套裝 HK$1,157 （原價：HK$1,820）64折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介4. narciso rodriguez Parfums NARCISO 香氛套裝 HK$1,157 （原價：HK$1,820）64折

narciso rodriguez Parfums的NARCISO香氛套裝，亦都很值得入手，套裝包括：NARCISO poudrée 淡香精 50ml、NARCISO cristal 淡香精 30ml以及身體潤膚乳200ml，可以一次過入手品牌人氣香水！而且香水都是貨裝大小，只需以64折價錢就可購入，非常划算！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介5. 4711經典古龍水套裝 HK$179 （原價：HK$250）72折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介5. 4711經典古龍水套裝 HK$179 （原價：HK$250）72折

4711這個經典香水品牌，在這次崇光感謝祭中，亦將品牌的經典古龍水Original Eau de Cologne，推出套裝優惠，包括噴霧式古龍水60ml以及4枝迷你古龍水3ml，而價格只需HK$179，非常划算！另外，4711還推出了4711楊桃與白花古龍水套裝，包括了楊桃與白花古龍水50ml、沐浴露75ml以及迷你古龍水8ml，價格同樣不到HK$200，絕對是入手好時機。

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介6. ANNA SUI 二重奏EDT50ml套裝 HK$880 (原價: HK$1,410) 63折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介6. ANNA SUI 二重奏EDT50ml套裝 HK$880 (原價: HK$1,410) 63折

以往的香水套裝都是固定了香氣，但ANNA SUI的二重奏EDT50ml套裝，是可以任選兩支品牌的EDT香水，以及任選兩支品牌的迷你香水5ml，大家可以根據自己喜愛的香氣自由配搭，或是用作送禮都很合適！此外，ANNA SUI還推出折扣優惠，任何正價貨品，可享1件8折，或者2件正價7折優惠，大家千萬不要錯過！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介7. CLEAN CLASSIC WARM COTTON EDP 60ml 香水套裝 HK$440 (原價：HK$810) 55折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介7. CLEAN CLASSIC WARM COTTON EDP 60ml 香水套裝 HK$440 (原價：HK$810) 55折

CLEAN這款人氣香水，以猶如淋浴後的散發清新潔淨肥皂香氣備受不少女生喜愛，這次亦推出了香水套裝，包括了CLASSIC WARM COTTON EDP 60ml以及2支CLASSIC FLOWER FRESH EDP滾珠香水5ml，感謝祭期間可以55折入手！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介8. COACH FLORAL x WILD ROSE EDP香水套裝 HK$900（原價：HK$ 1,550）58折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介8. COACH FLORAL x WILD ROSE EDP香水套裝 HK$900（原價：HK$ 1,550）58折

喜歡花香香水的女生可以入手這個套裝！COACH推出的香水套裝，包括了兩款花香調香水：FLORA EDP 50ml、WILD ROSE EDP 50ml以及潤膚乳100ml，兩款香水都貨裝大小，感謝祭期間可以58折購入，非常划算！

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介9. FURLA ROMANTICA EDP 100ml香水套裝 HK$860 （原價：HK$1,720）5折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介9. FURLA ROMANTICA EDP 100ml香水套裝 HK$860 （原價：HK$1,720）5折

FURLA的這個香水組合是由花香調的IRRESISTIBLE EDP和花果香調的ROMANTICA EDP組成，兩支香水瓶身都是以糖果色調的玻璃材質配上金色的方形瓶蓋，甜美又高貴！而且兩支香水都是貨裝大小，現在只需半價就可入手，等於是買一送一！這個組合已在SOGO eStore上優先發售。

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介10. CAROLINA HERRERA VERY GOOD GIRL EDP香水套裝 HK$950 （原價：HK$1,625）59折 （品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介10. CAROLINA HERRERA VERY GOOD GIRL EDP香水套裝 HK$950 （原價：HK$1,625）59折

時尚時裝品牌CAROLINA HERRERA所推出的高跟鞋造型香水VERY GOOD GIRL EDP香水，於這次崇光感謝祭中，亦推出了套裝優惠，包括：VERY GOOD GIRL EDP 80ml、香水試用裝1.5ml及迷你香水7ml，此外還會附送精美手袋，很值得入手！

▼▼▼【按圖看】更多SOGO Thankful Week 2023香水套裝推介｜包括JIMMY CHOO、KATE SPADE NEW YORK、MCM 、Van Cleef & Arpels等，都是不少女生喜愛的香水！▼▼▼

+ 3