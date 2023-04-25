屯門市廣場Beauty World限時優惠 SK-II、ARMANI皇牌美妝低至22折

商場優惠｜屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD，將於4月28日至5月14日推出「BEAUTY WORLD 激賞祭」，超過40個國際知名品牌推出獨家美妝優惠，美妝迷們可以低至22折入手美妝護膚皇牌產品及療程，在推廣期間達指定消費額更可參與大抽獎，有機會獲得3日2夜雙人泰國布吉旅遊及水療套票！



商場優惠｜屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD，將於4月28日至5月14日推出「BEAUTY WORLD 激賞祭」！（屯門市廣場 BEAUTY WORLD 提供）

屯門市廣場的美妝專區「BEAUTY WORLD」匯集了多個國際及知名美妝品牌，BEAUTY WORLD將於4月28日至5月14日舉行「BEAUTY WORLD 激賞祭」，過百款皇牌美妝產品激減低至22折，美妝迷們千萬不要錯過！《01女生》率先為大家盤點BEAUTY WORLD 激賞祭」中抵買美妝產品推介！

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介1：ARMANI Beauty 絕色美唇套裝 HK$680 - $740（原價：HK$966 - $1,026）

ARMANI Beauty 的美妝產品深受不少美妝迷喜愛，其中的絲絨啞亮唇釉以絲絨柔滑的質地，配合啞亮光澤，帶來持久迷人的唇妝，品牌更採用了色彩回彈科技及絨亮微球啫喱配方，打造完美唇妝。絕色美唇套裝現有7折優惠，大家趕快入手！

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介1：ARMANI Beauty 絕色美唇套裝 HK$680 - $740（原價：HK$966 - $1,026）（屯門市廣場 BEAUTY WORLD 提供）

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介2：Lancôme Génifique小黑瓶115ml套裝 HK$1,950（原價：HK$3,493）

Lancôme 的 Génifique小黑瓶主打抗衰老、重現年輕肌膚，精華加入了7種「微生態」營養素，有助強化肌膚屏障，抵禦外來侵襲，保養出年輕肌膚，不少女性實試過後也證實細紋、皺紋、肌膚光澤度等亦有明顯改善！套裝包括Lancôme Génifique小黑瓶115ml、淨澈亮肌精華水、TONIQUE CONFORT溫和保濕水等等，並以56折優惠出售，相當值得入手！

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介2：Lancôme Génifique小黑瓶115ml套裝 HK$1,950（原價：HK$3,493）（屯門市廣場 BEAUTY WORLD 提供）

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介3：ghd Platinum+造型夾套裝 HK$2,050（原價：HK$2,720）

除了護膚美妝產品外，BEAUTY WORLD 場內亦有不少頭髮護理品牌亦有推出折扣優惠，其中大受女生歡迎的頭髮造型工具「ghd」，皇牌商品「Platinum+造型夾套裝」推出75折優惠！大熱的Platinum+造型夾採用了Ultra-zone預測技術，確保在發熱板能均勻傳遞熱能，透過智能科技預測到頭髮的需要，並確保造型夾可以維持在185°C的最佳造型溫度，更有效地打造令用家滿意的頭髮造型！

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」美妝推介3：ghd Platinum+造型夾套裝 HK$2,050（原價：HK$2,720）（屯門市廣場 BEAUTY WORLD 提供）

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除了以上美妝優惠外，屯門市廣場 BEAUTY WORLD 亦有推出「Beauty Me美麗賞」電子印章獎賞計劃，S⁺ REWARDS會員於屯門市廣場BEAUTY WORLD消費每滿HK$250，即可獲贈電子印章乙個，集齊指定數量電子印章可換取多項獎賞禮遇，其中包括屯門市廣場化妝及美容產品現金券、Lancôme、The history of Whoo或TONYMOLY套裝等等！

屯門市廣場「BEAUTY WORLD 激賞祭」｜S⁺ REWARDS會員於屯門市廣場BEAUTY WORLD消費每滿HK$250，即可獲贈電子印章乙個！（屯門市廣場 BEAUTY WORLD 提供）

另外，在推廣期間，在屯門市廣場BEAUTY WORLD指定商戶即日電子單一消費滿HK$250，會自動參與大抽獎，有機會贏得3日2夜雙人泰國布吉旅遊及水療套票、美妝品牌皇牌產品套裝等，大家千萬不要錯過！