MOKO新世紀廣場優惠5.1黃金周優惠　BURBERRY、PRADA激減低至1折

MOKO商場優惠︳五一黃金周將至，各大商場、商戶陸續推出折扣優惠鼓勵消費，旺角MOKO新世紀廣場亦將於5月1日至5月31日推出了「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」，場內逾萬款商品激減低至1折，其中包括多款名牌單品，如BURBERRY、PRADA，另外不少珠寶首飾、美妝護膚品及服飾等都有折扣優惠！《01女生》率先為大家盤點「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」中抵買商品推介！



YOHO MALL推五一黃金周優惠 Hermès、CHANEL8折入手！手袋低至1折

MOKO商場優惠｜五一黃金周將至，各大商場、商戶陸續推出折扣優惠鼓勵消費，旺角MOKO新世紀廣場亦將於5月1日至5月31日推出了「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」!（MOKO 新世紀廣場 提供）

MOKO商場優惠｜抵買商品推介1：BURBERRY 皮革卡片套紅栗色 HK$299（原價：HK$2,990）

BURBERRY的時尚單品深受一眾女生喜愛，在「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」之中，名牌貨品專門店LDeluxe多款名牌單名激減低至1折，其中BURBERRY 卡套、銀包更以1折入手，有興趣入手的女生千萬不要錯過今次千載難逢的機會！推介這款BURBERRY 皮革卡片套，紅粟色獨特優雅，配以金色標誌，更顯高貴，加上現以1折發售，$300有找即可入手，實在沒有不入手的理由！

MOKO商場優惠｜抵買商品推介1：BURBERRY 皮革卡片套紅栗色 HK$299（原價：HK$2,990）（MOKO 新世紀廣場 提供）

MOKO商場優惠｜抵買商品推介2：MaBelle 水滴形四戴天然鑽石頸鏈 HK$5,920（原價：HK$7,400）

罕有見到鑽石首飾會有減價，天然鑽飾專門店 MaBelle，以天然鑽石及18K 黃金，打造出各款時尚多變的首飾，作為時尚穿搭的點綴，展現出充滿魅力的個人風格！這款18K 白色黃金天然鑽石頸鍊，以18K白色黃金及鑽石呈現出水滴形設計，獨特且優雅！

MOKO商場優惠｜抵買商品推介2：MaBelle 水滴形四戴天然鑽石頸鏈 HK$5,920（原價：HK$7,400）（MOKO 新世紀廣場 提供）

MOKO商場優惠｜抵買商品推介3：CANVAS 煥膚亮金面膜套裝 HK$680（原價：HK$1,360）

CANVAS以獨創的香薰美學，融合天然有機成分，打造出多款護膚產品，助女生們保護肌膚天賦本質！CANVAS的煥膚亮金面膜套裝包含了煥膚亮肌金面膜、去角質煥膚精華及抗皺肌底精華，一系列抗氧煥肌產品，具有高效抗氧功效，有助修復歲月痕跡，保養出年輕好肌膚，一個價錢即可擁有一系列產品，全面保養肌膚，配合優惠價，相當值得入手！

MOKO商場優惠｜抵買商品推介3：CANVAS 煥膚亮金面膜套裝 HK$680（原價：HK$1,360）（MOKO 新世紀廣場 提供）

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除了以上折扣優惠之外，MOKO新世紀廣場亦會於5月1日黃金周起推出「5.1黃金周限定輪住賞」禮遇，商場會一連31日派發超過1,200萬購物贈券及獎品！The Point會員凡以電子貨幣消費滿，HK$6,500，即可獲贈HK$500贈券套裝！今個五一黃金周，一於到MOKO新世紀廣場瘋狂購物吧！