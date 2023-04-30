五一黃金周香港購物完整攻略：SOGO感謝祭、莎莎勁減、名牌1折起

五一黃金周來到了！即將踏入5月，迎來不冷也不太熱的溫度，正正是旅遊旺季！假如搶不到便宜機票，留在香港同樣有很多活動，尤其在剛派發新一輪消費券後，不少商家都推出優惠，絕對是瘋狂購買好時機！《01女生》就為大家集合了多個5月精彩優惠，其中包括不少女生最愛的美妝護膚品優惠、名牌手袋購買攻略、商場優惠、必逛美妝店等，讓大家以優惠的價錢選購到心儀已久的產品，滿載而歸！



5月香港購物攻略1：SOGO感謝祭2023 SOGO Thankful Week 2023優惠合集

SOGO感謝祭由即日起至5月28日，活動已率先於網站進行獨家預購，而實體店亦會在4月28日至5月28日分兩階段發售減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，減價種類亦都相當多，包括化妝品、護膚品、香水、美容儀、名牌手袋等，各位小資女千萬不要錯過！

《01女生》為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，文章亦會持續更新，大家快點鎖定必買清單！

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5月香港購物攻略2：莎莎45周年多重優惠活動

想買物美價廉的美妝、護膚品，不少女生第一時間都會想到去莎莎逛一圈。莎莎今年迎來45周年，為感謝大家多年來的支持，以「伴你美麗飛航45年、心連心•讓愛傳承」為題，特別推出了一連串的優惠活動，包括周年大抽獎、超過2,000件精選美妝護膚產品減價優惠、街頭大派粉紅雪糕、$45換購指定美妝或護膚品等活動，都會於是4月及5月舉辦，各位女生萬勿錯過！

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5月香港購物攻略3｜日本藥妝店5大推介必看！

5月香港購物攻略3：日本藥妝店5大推介必看！

日本藥妝、開架彩妝和護膚品一直以物美價廉著稱，是不少女生遊日必去行程之一，近年亦都有不少日本藥妝店進駐香港，更方便大家選購日本最新美妝或護膚品！《01女生》就為大家集合了，香港5大人氣日本藥妝店，包括＠cosme Store、TokyoLifestyle、松本清、Don Don Donki以及Glam Beautique，都是能為大家帶來最新、最齊全美妝產品的店舖！

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5月香港購物攻略4｜香港買CHANEL攻略 成功入手熱門手袋

5月香港購物攻略4：香港買CHANEL攻略 成功入手熱門手袋

CHANEL、LV以至Hermès等人氣品牌相繼加價，依然無阻人氣旺盛。不少女生為求與SA打好關係以及早點買入心頭好，不惜「配貨」，可惜有些人「配貨」多時卻仍然未等到心頭好。網上一直對於購買名牌手袋有著不少攻略，其中許多人為買手袋甚至排隊，可見名牌手袋的魅力驚人！近日就有一位網民分享在香港CHANEL的排隊攻略，當中更提到自己成功「Walkin」購入的經驗：「 早上9點多去海港城排隊，成功買到了搶手貨，山茶花扣黑色Mini CF」。

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5月香港購物攻略5｜屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD獨家美妝優惠

5月香港購物攻略5：屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD獨家美妝優惠

屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD，將於4月28日至5月14日推出「BEAUTY WORLD 激賞祭」，超過40個國際知名品牌推出獨家美妝優惠，美妝迷們可以低至22折入手等美妝護膚皇牌產品及療程，在推廣期間達指定消費額更可參與大抽獎，有機會獲得3日2夜雙人泰國布吉旅遊及水療套票！

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5月香港購物攻略6：MOKO新世紀廣場名牌單品低至1折

MOKO商場優惠｜五一黃金周將至，各大商場、商戶陸續推出折扣優惠鼓勵消費，旺角MOKO新世紀廣場亦將於5月1日至5月31日推出了「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」，場內逾萬款商品激減低至1折，其中包括多款名牌單品，如BURBERRY、PRADA，另外不少珠寶首飾、美妝護膚品及服飾等都有折扣優惠！《01女生》率先為大家盤點「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」中抵買商品推介！

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5月香港購物攻略7：YOHO MEGA SALE 名牌手袋低至1折

適逢五一黃金周及新一輪消費券派發，YOHO MALL於4月29日至6月6日舉行年度消費盛典「YOHO MEGA SALE」，推出了多重消費優惠，其中就有精選名牌手袋、服裝及鞋款等產品1折及半價優惠，品牌更是囊括了GUCCI、Bottega Veneta、Prada、Balenciaga等，都是不少女生愛用品牌，大家萬勿錯過！

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5月香港購物攻略8：利園區美容消費、旅客可獲額外禮遇 （Lee Gardens）

5月香港購物攻略8：利園區美容消費、旅客可獲額外禮遇

利園區雲集超過90個來自世界各地的星級護膚、美妝、皮膚及頭髮護理品牌，為大家提供一站式美容及購物體驗，由即日起至2023年5月10日，更推出了「Spring up Beauty解鎖『美』力」，送出精彩消費回贈優惠及各個美妝品牌購物優惠。此外，於商場指定換領地點憑有效旅遊證，或指定美容護理消費單據，更可獲贈額外禮遇。