The Korner減價低至3折！6款全新夏季鞋履　注入夏日感編織細節

【The Korner新款2023｜The Korner減價2023】本地鞋履品牌The Korner深受女生喜愛，鞋款多而且設計獨特，適合各種場合穿著！即將踏入夏季，除了衣櫥要換季，也別忘了鞋履！The Korner 推出了6款全新夏季透氣鞋履，無論配襯上班穿搭還是休閒服飾都是絕配，另外品牌由即日起至5月10日推出8週年慶優惠，部分鞋款更激減低至3折，女生們千萬不要錯過，立即看看The Korner 6大新款夏季舒適透氣鞋履推介，入手新鞋迎接夏日吧！



The Korner新款2023｜Kozy Linen HK$590

The Korner 粉絲們可能都有見過，甚至擁有了一對王牌鞋款Kozy Loafers，而今季推出的Kozy Linen 正是Kozy Loafers 的升級版本，鞋面採用了環保皮革拼麻料材質打造而成，配合草底設計，編織質感更顯夏日感，亦令鞋履整體質感大增，配搭夏日時尚服飾，充滿清新休閒感！品牌亦貼心地採用了包邊設計，防止鞋身邊緣位置刮腳，為女生們帶來更舒適的穿著體驗！

The Korner新款2023｜Kozy Linen HK$590（The Korner 提供）

The Korner新款2023｜Kayi Knit Slippers HK$590

每逢夏天，針織、編織時尚單品都特別大受女生歡迎，The Korner 也推出了這款 Kayi Knit Slippers，針織材質配以採用了環保皮革的雙腕帶設計，材質輕巧，穿起來相當舒適。鞋履採用尖頭設計，有助修飾腳形，加上3.5 cm鞋跟，具有增高效果之餘，同時能令腳部更顯修長！

The Korner新款2023｜Kayi Knit Slippers HK$590（The Korner 提供）

The Korner新款2023｜Kozy Sandals HK$590

Kozy Sandals 採用柔軟絲質材質製造而成，配合草底設計，更具夏日休閒感，尤其適合配襯夏日時尚造型。圓頭設計令女生穿起來更覺舒適，而且鞋履內裡不刮腳、不夾腳，追求外表與舒適並重的女生們，實在沒有不入手的理由，立即讓Kozy Sandals成為今個夏日必備鞋款吧！

The Korner新款2023｜Kozy Sandals HK$590（The Korner 官網）

The Korner新款2023｜Kristy Loafers HK$690

充滿復古感的樂福鞋款是不少OL的鞋履之選，這款Kristy Loafers，採用了高級優質皮革製造而成，簡約的鞋款設計配以精緻細節，頓時成為亮眼焦點。品牌特意在Kristy Loafers中，增添了換扣設計，配備經典銅扣及珍珠扣，讓女生們可因應當日的時尚配搭而揀選適合的穿法，一鞋兩穿性價比高！

The Korner新款2023｜Kristy Loafers HK$690（The Korner 提供）

The Korner新款2023｜Kate Sandals HK$590

想令腳部線條更美觀，關鍵往往在於鞋履的微小細節上！The Korner這款Kate Sandals採用T字帶設計，令涼鞋充滿線條感，小尖頭及Cap Toe設計，加上3.5cm小高跟，散發出迷人魅力。這些設計細節也增加了涼鞋的時尚感，即使配襯正式服飾出席重要場合也不覺違和！

The Korner新款2023｜Kate Sandals HK$590（The Korner 提供）

The Korner新款2023｜Kari Leather Flats HK$690

Kari Leather Flats絕對是舒適之選！鞋身採用了杏仁形設計，可以完美貼合不同腳型，不夾腳更加舒適，採用足弓支撐有助減輕因長時間走路而對腳部的壓力，走足一整天也不會感到腳部不適，另外亦採用了後踭cushion設計，讓女生們不用再擔心刮腳問題，種種貼心設計細節加起來，為女生帶來無備舒適感！

The Korner新款2023｜Kari Leather Flats HK$690（The Korner 提供）

The Korner除了推出一系列夏季新款鞋履迎接夏日之外，The Korner亦於本月推出8週年雙重優惠，由即日起至5月10日，多款殿堂級美鞋低至7折優惠，其中亦有部分隱藏鞋款激減低至3折，大家趕快到The Korner官網或門市，看看有沒有你的心水鞋款，趁著優惠入手新鞋吧！