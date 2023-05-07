OL通勤穿搭｜小資女3件百搭不敗單品　1件恤衫配襯出職場菁英氣場

初入職場不知怎麽穿？想要一周穿搭不重樣？滿櫥的西裝外套，襯衫，牛仔褲卻不知道怎麽搭？



今天在此為大家推薦兩位小紅書穿搭博主@W小姐和E小姐，打工人通勤穿搭的神！兩位小姐姐主打輕職場的風格，適合通勤上班穿，顯得很有職場精英的感覺。經典基礎的單品，有著豐富的穿搭可能性。不懂穿搭的姐妹可以跟著一起學穿搭秘訣哦~

上班族必備3個基礎單品，這樣穿隨性又顯氣質！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 西裝外套

西裝外套絕對是上班女孩衣櫥的必備款之一！簡單的西裝外套很容易就能搭出幹練隨性的造型～最基礎的搭配法則絕對是西裝外套加白內搭（襯衫/T恤）。白色系內搭，適當的留白，聚焦於西裝本身的魅力。當然，也可加上印花類的單品（絲巾/襯衫），西裝外套的硬朗與印花的柔美相互揉和，跳脫西服的刻板拘束。不怕熱的姐妹，也可嘗試疊穿法則。西裝疊穿毛衣與襯衫，不同面料碰撞更加凸顯層次。

2. 恤衫

襯衫（又稱：襯衫），絕對是不出錯的萬能通勤穿搭，可以說是穿搭中最必不可少的單品。除了可以搭配西裝褲，闊腿褲，休閒褲，牛仔褲，還可以搭配各種裙子。包臀裙，牛仔裙，百褶裙，長裙，多種穿法供你選擇。每天不知道穿什麽的時候，隨手拿上一件襯衫跟下裝都能搭配，隨性又知性。

同場加映：西裝穿搭｜不顯老的4大挑選準則 剪裁、顏色、妝髮這樣配超減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 針織

針織衫也是大街上是經常看到穿搭率很高的單品，不管是日常街上還是辦公室裏還是商場都可以搭配。不同年齡層的女性們都可以穿，搭配起來也是很方便，穿上身更是柔軟舒適、溫暖時髦，而且能夠將自己的獨特風格體現出來，讓人眼前一亮。有特色的針織衫不僅吸引視覺重心，還好看舒適~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】