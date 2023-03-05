穿搭｜米白色大褸一週造型　灰色打底簡約大方、襯貝雷帽溫柔吸睛

秋冬終於有機會把深藏在衣櫃裡的大衣拿出來穿啦～但大衣有了之後，是不是會不曉得裡面的衣服該怎麼搭配？



今天幫大家盤點7套「米色大衣的多種搭配」， 保暖的同時還能擁有韓系小姊姊風，不論是穿去上班還是去咖啡廳都非常適合！如果現在還沒入手大衣的姐妹們，答應小編看完這幾套穿搭之後，請立刻去下單同款米色大衣！

米白色大褸一周穿搭提案，衣櫃必備的秋冬單品！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

7天米色大衣搭配

1. 深灰毛衣裙+休閒鞋

這一套搭配屬於比較休閒、慵懶風，可以紮起一顆丸子頭，讓整體感覺更加清爽，再搭配一顆黑色的水桶袋，這樣秋冬的撞色系疊穿公式就被妥妥拿捏住了！

2. 綠色毛衣+咖啡色休閒褲

鞋子可以選擇最百搭的米色帆布鞋，盡量不要讓身上出現太多不同種的顏色，讓畫面感不會太過凌亂，這樣一整套簡約大氣的通勤套裝就完成了，如果想要跳脫路人感的話，大膽穿上今年最流行的BV綠一定不會出錯！

3. 白色針織上衣+啡色皮裙

鞋子可以搭配白色長筒靴，如果是出門旅遊或是去咖啡廳和姐妹喝杯下午茶的話，可以戴上一副質感墨鏡，再搭配一顆咖啡色的手袋，整體看起來精緻又時髦，如果是想要嘗試韓系的姐妹，這款穿搭公式一定要學起來！

同埸加映：小資女5天秋冬穿搭提案 基本款混搭60秒輕鬆出門 每日多睡5分鐘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

4. 黑色打底衫+襯衫+黑色九分褲

近幾年非常流行多層次的穿搭方法，黑色打底衫外面再套上一件襯衫，鞋子可以選擇毛毛拖鞋，如果擔心會著涼的話，可以再多搭配一條圍巾，這一套穿搭非常適合職場小白，通勤的時候這樣穿，一定能抓住大家的眼球。

5. 淺灰色毛衣+白色休閒褲

毛衣再搭配休閒褲的套裝，整體讓人有一種慵懶舒適的感覺，鞋子可以選擇和大衣同色系，如果想要更有造型感的姐妹們可以在頭上多加一頂貝雷帽，這一套「秋冬奶咖色穿搭」，如果你不叫韓國歐膩的話，還有誰能是歐膩！

6. 米色襯衫+粉色毛衣+同色系半裙

上半身穿上粉色毛衣，整體溫柔少女感就馬上浮現！頭上也可以搭配一頂貝雷帽，在溫柔的同時又加了一點氣質，完全就是妥妥的「人間水蜜桃」本人！XD

同埸加映：秋冬5對精選復古厚底波鞋 Jennie、IU同款adidas、Newblance必搶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

7. 碎花長裙+高跟鞋

最後一套非常適合和各種親朋好友相約吃飯、聚餐時的穿搭，穿這一套去見男友家長，也能顯得溫柔得體又大方！

趕快把這一列的「一件米色大衣的7套look」學起來，這樣一週都不用煩惱該穿什麼了～趕快分享給你的懶人姐妹一起看吧！

延伸閱讀：

別再說自己累得像狗！寵物精品比想像更浮誇，Prada胸帶滿是水晶寶石，「這品牌」力推狗狗極致奢華

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】