母親節禮物2023｜10款超心動實用手袋低至$800起：LOEWE、CHLOÉ

【母親節禮物推介2023】母親節將至，未知大家準備好母親節禮物給媽媽沒有？母親當時都會偏愛好看又實用的禮物，今天《01女生》記者為大家精選了$5000以下的手袋給大家，不妨從中選擇一款手袋送給母親吧！



母親節禮物2023｜25大實用推介：DIY手作/小家電/美妝護膚品/按摩

母親節禮物推介2023：10款超心動$5000以下實用名牌手袋推介！

母親節禮物推介 1. Kate Spade SUTTON TULIP TOSS PRINTED PVC MEDIUM TOTE

Kate Spade這款手袋是今季的新商品，今季加入了鬱金香印花，印花圖案一直是不可或缺的時尚元素，把優雅鮮明的色系融入到設計上，為今個春夏造型注入亮眼氣息， 同時亦不失高貴感，相信送給母親必定讓她心滿意足！

母親節禮物推介 1. Kate Spade SUTTON TULIP TOSS PRINTED PVC MEDIUM TOTE 官方價格：HK$3,000 （官方提供）

母親節禮物推介 2. Longchamp Le Pliage Original large shoulder bag

購買方法：Farfetch｜Zalora

Longchamp的手袋一直大受歡迎，既百搭耐用又易收藏，最重要是價格親民而且多款式選擇。這款手提袋結構上充滿了極簡主義亦不失時尚感，容量大且百搭易襯，無論上班還是外出都適合。

母親節禮物推介2. Longchamp Le Pliage Original large shoulder bag（官方提供）

母親節禮物推介3. TORY BURCH Perry Small Triple-Compartment Tote

購買方法：Farfetch｜Zalora

側孭袋是永不退流行的袋款，Tory Burch側孭袋的包身以耐磨耐刮的荔枝紋皮革製成，袋內亦有一個內拉鍊間隔，容量相當足夠，可放下日常常所需小物。

母親節禮物推介 3. TORY BURCH Perry Small Triple-Compartment Tote（官方圖片）

母親節禮物推介4. Marc Jacobs The Snapshot Crossbody bag

購買方法：24S｜Zalora︱Farfetch

Marc Jacobs這款相機袋採用了防刮牛皮十字紋皮革製成，一袋多種背法，可以當腰包、斜背胸包、肩背包使用。只要更換一下背帶即時可以改變衣著的風格，而容量方面大同小異，基本上日常用品都完全無問題。

母親節禮物推介4. Marc Jacobs The Snapshot Crossbody bag（官方圖片）

母親節禮物推介 5. Charles & Keith Mini Gabine 真皮馬鞍包

購買方法：Charles & Keith

Charles & Keith一直都是小資女的愛牌，馬鞍包自推出後大受歡迎，而這款拼接深藍皮革是今季新推出的，微微透出的莊重端雅又不失個人魅力，經典D字釦亦是設計的點睛之處。

母親節禮物推介5. Charles & Keith Mini Gabine 真皮馬鞍包 （官方圖片）

母親節禮物推介6. LOEWE Square pocket in iraca palm and calfskin

購買方法：LOEWE

夏天當然要入手一個草編包，這款Iraca棕櫚纖維拼小牛皮圓筒形掛包，手袋採用了混色設計，混色的獨特紋理令整體穿搭加分外，亦顯出個人魁力。除了原色，亦設有薄荷綠色、櫻桃色和丹寧藍色等配色。

母親節禮物推介6. LOEWE Square pocket in iraca palm and calfskin （官方圖片）

母親節禮物推介7. CHLOÉ Woody nano leather-trimmed cotton-canvas tote

購買方法：Net-A-Porter｜Selfridges

Chloé於2021年初推出Woody Tote Bag帆布袋款，隨即引起一陣搶購潮，社交平台不乏它的身影。去年Chloé再推出全新迷你版本，手袋以麻布製造而成，配以標誌性的「Chloé」Logo及採用小牛皮布料重塑的設計，再度成為大熱款。

母親節禮物推介7. CHLOÉ Woody nano leather-trimmed cotton-canvas tote（官方圖片）

母親節禮物推介8. GANNI Occasion ruched crystal-embellished satin tote

購買方法：Net-A-Porter｜Farfetch︱SSENSE

GANNI是一個丹麥的設計師品牌，成立於2000年。自從夫妻檔Ditte Reffstrup與Nikolaj在2009年接手以來，這個北歐小眾品牌已經成為了時尚界的焦點。BLACKPINK的Jennie、韓韶禧，以及Gigi Hadid都曾在私底下穿過GANNI的服裝。

母親節禮物推介 8. GANNI Occasion ruched crystal-embellished satin tote（官方圖片）

母親節禮物推介 9. SEE BY CHLOÉ Saddie small leather-trimmed raffia shoulder bag

購買方法：Net-A-Porter

See By Chloé 這款 Saddie手機包以耐磨的拉菲草編製造而成，配上麻花編織細節及金色圓環兩大品牌經典元素。小巧包身可收納手機及少量信用卡，斜挎或單肩背攜皆可。

母親節禮物推介 9. SEE BY CHLOÉ Saddie small leather-trimmed raffia shoulder bag（官方圖片）

母親節禮物推介 10. A.P.C. Brown Mini Emma Bag

購買方法：Farfetch︱SSENSE

喜愛小眾、簡約氣質手袋的人來說，法國品牌A.P.C.絕對是一個不錯的選擇。A.P.C.來自巴黎，其手袋款式簡約而注重細節，品質優良，價格約三至四千元即可入手，甚至在當地也非常受歡迎。