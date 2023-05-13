日本小眾品牌｜3位穿搭達人自創的日系服飾　身高158穿出170視覺

春夏來臨之際，每到此時就會想更換與以往不同風格，購入新的單品配件營造嶄新 Look ，但有時對日常搭配沒有想法的時候，不妨可以關注日本時尚達人穿搭找靈感，為自己注入不一樣的造型概念。



以下要介紹3位日本時尚達人，不僅超會搭之外，因為穿搭受到太多人喜歡，每位還都自創品牌，讓大家也可以穿出和他們一樣的日系氣息，尤其每季推出新品都超想擁有，一起從他們日常造型到品牌服飾，學會如何打造迷人日系魅力。

日本3位時尚達人的日常造型及品牌服飾，學會日系穿搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Suzumi Sato

在日系風格裡時常可以見到，注重層次與剪裁的服飾，透過不同單品搭配創造具特色造型，使日系服飾總是讓人愛不釋手，近期相當受到注目的日本時尚達人 Suzumi Sato ，平時以簡約俐落與純粹顏色穿搭表現，傳達一股知性的日系美感，整體雖然看似簡潔俐落，但注重單品剪裁的 Suzumi Sato ，每件衣服細節都很引人注目，使衣著質感自然而然高級散發。

Suzumi Sato 於 2018 年推出自創服飾品牌 Louren ，擔任起創意總監與設計師，而 Louren 品牌印象也與主理人相當一致，如同打開 Suzumi Sato 衣櫃一樣，使喜愛 Suzumi Sato 輕鬆買到同款服飾， Louren 每季推出系列同樣注重版型與剪裁，衣服沒有過多印花或裝飾，喜愛優雅又知性的日系風格絕不能錯過。

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松本惠奈Ena Matsumoto

經常關注日系品牌一定對松本惠奈都不陌生，曾經擔任品牌店長與日雜模特兒，因為外型與穿搭非常有自己得想法與魅力，不僅成為大家追隨的對象，穿過的服飾也都是爆紅熱買款，後續自創服飾品牌，成為日本非常知名的服飾品牌 CLANE 主理人，而松本惠奈近期也開設個人 Youtube 頻道分享穿搭與彩妝。

身為時尚博主與品牌主理人的松本惠奈，日常以簡約率性帶點優雅的穿搭，身高 158 cm 松本惠奈，非常會運用搭配技巧製造高挑比例，自創服飾 CLANE 同樣將這些重點元素加入品牌每季設計，修飾版型、腰線剪裁、簡約又充滿細節的單品，不用思考過多搭配便能穿出聚焦造型，讓人不由自主地愛上。

黑石奈央子Naoko Kuroishi

曾擔任知名日牌服飾視覺陳列設計師的黑石奈央子，同樣是日本女生們無人不曉的時尚達人，打開黑石奈央子個人 Instagram，穿搭裡常加入黑色系元素，給人帥氣高冷氛圍，看似獨樹一格的風格，卻巧妙將每款單品駕馭恰到好處，就像黑石奈央子自創服飾的品牌概念，強調時髦沒有規則不受限，每個人都能製造專屬衣著特色。

2014 成立的自創服飾品牌 Ameri VINTAGE ，延伸出黑石奈央子對於品牌的想法，以異材質拼接、撞色搭配、個性剪裁……等，充滿變化服飾造型每次都讓人驚艷，非常推薦給喜歡日系個性帥氣風的大家。

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前往日本旅遊一定不能錯過

以上推薦 3 位日本時尚達人所自創的服飾品牌，有機會到日本旅遊一定要去品牌逛逛，在春夏時刻一起穿出令人著迷的日系風格。

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