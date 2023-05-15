日夜溫差大？透膚單品成轉季不敗之選！4種日系穿搭打造優雅輕盈

春夏來臨之際，面對日夜溫差變化大的氣溫，外出時刻不禁煩惱起該如何穿搭才合適，希望能營造符合季節的時髦感，同時又能保持自己喜愛的風格，推薦大家可以將本季最受歡迎的「透膚單品」拿來做搭配，輕薄透感材質屬於百搭的款式，簡單為日常穿著營造多變造型。



想知道透膚單品有哪些推薦的穿搭方式嗎？一起從日本女生的搭配參考汲取靈感，為春夏連結一股輕盈的日系優雅氣息。

透膚單品的4種日系不敗搭配方式，打造層次不失清涼！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1 透膚上衣

喜歡關注日系穿搭的大家，相信都有 Follow 這股透膚單品的流行趨勢，從日雜到各大日牌服飾，紛紛都推出不同款式的透膚單品，想快速打造理想風格，不妨選擇透膚上衣搭配壓褶長褲，打造簡約高級的時髦印象，柔軟透膚材質能透出肌膚，內搭平口上衣製造些許造型小心機，也不需擔心過於裸露問題，隨性踏上涼鞋或尖頭鞋就很好看。

LOOK 2 透膚襯衫

中長版透膚襯衫，向來是日本女生穿搭裡必備，長度剛好落在臀部能修飾臀部線條之外，運用透膚元素的襯衫，能降低單品原有中性感，下半身推薦混搭長裙或花紋長褲，製造衣著聚焦度還能添加優雅的日系氣質。

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LOOK 3 透膚打底上衣

近幾年常見的透膚打底上衣，不論是單穿或者當成搭配品都很合適，想讓外出造型傳達日系輕甜 Look 的話，以細肩帶或寬版背心洋裝與透膚打底上衣為穿搭組合，再加入平底鞋或球鞋，便能使整體提升微甜的女孩感魅力。

LOOK 4 透膚洋裝

當懶得想搭配時，洋裝一直以來都是必備的穿搭夥伴，一件式單品不僅可以輕鬆出門，還可以利用不同單品混合，瞬間打造令人注目的迷人層次，例如將透膚洋裝加上寬褲，點亮幾分個性休閒風格，或者把襯衫洋裝當作外套使用，搭配短 Tee 與牛仔褲營造率性的日系大人感。

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一起穿上不同透膚單品打造日系注目度

以上推薦的透膚單品搭配方式，大家最喜歡哪種風格呢？今年春夏一起穿上透膚單品，為春夏製造降溫穿搭又具有時髦度的日系風格。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】