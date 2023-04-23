宋慧喬、Rosé大愛AUTRY美式復古波鞋　低筒運動鞋修腿型不易撞款

不管什麼個人風格、穿搭派系，運動鞋現在已經是穿搭中的「時髦標配」之一，更可以說是男孩女孩們的穿搭神隊友，想在眾多的運動鞋穿搭中，穿出與眾不同的搶眼特色，跟上Blackpink Lisa、Rosé、Jennie以及宋慧喬這幾位女神們的選擇絕對不會錯！



在美式復古運動鞋的熱潮再度重回時尚圈的懷抱後，除了各大運動品牌陸續推出復古的鞋款，不過喜歡小眾品牌的姐妹還是有其他的可以選擇，來自美國，以製作運動專用鞋履的品牌「AUTRY」，默默的被一眾女神們穿上腳，包括宇宙當紅女團Blackpink中Lisa、Rosé、Jennie三位閨女，以及《黑暗榮耀》復仇系女神宋慧喬也穿上腳！

美國運動專用鞋履品牌AUTRY的鞋款，香港市面較少人穿，不容易撞款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

一頭金髮，外型散發出高冷不羈風格的Rosé在個人的IG上一連曬出了多張穿搭照，照片中可以看到身穿寶寶藍針織毛衣與黑色長褲的他，腳上搭配的是一雙復古的中高筒復古運動鞋，綠白搭配的皮革鞋身，為穿搭加入了時髦的運動感，也讓Rosé就算是坐著也展現了帥氣的大長腿Style！

除了Rosé之外，另外兩位閨女Lisa跟Jennie在之前也被目擊與AUTRY復古玉運動鞋搭配的造型，不過跟Rosé不同的是，Lisa跟Jennie選擇了低筒的鞋款穿搭，也是嬌小的姐妹們比較推薦選擇的設計，在腿型的修飾度上會比較高喔。

同場加映：嚴選5對櫻花粉紅色波鞋 NIKE Dunk Low無得輸、HOKA顏值機能兼備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

以《黑暗榮耀》一劇化身暗黑復仇女神的宋慧喬，在去年現身韓國仁川機場搭機前往巴黎出席活動時，也被發現腳上穿著AUTRY的超白搭的復古小白鞋，與一身Chaumet及Fendi精品搭配，今年想為鞋櫃再添一雙新的小白鞋就可以參考宋慧喬這雙喔！

同場加映：CONVERSE變色小白鞋登場！星星Logo、鞋帶在太陽下幻變出七彩顏色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

1982年在美國德州創立的運動鞋品牌AUTRY，最初以網球鞋聞名，鞋身上的美國國旗是品牌的經典標誌，復古簡約的外型很適合各種不同風格的日常穿搭，包括經典皮革材質以及麂皮拼接材質的設計，除了基本的黑、白拼接款外，超適合夏天的寶寶藍色系也非常推薦喔！

延伸閱讀：

LACOSTE×NETFLIX超有梗！小鱷魚變《怪奇物語》顛倒世界「花瓣頭怪物」

厚底鞋型秒有「AI級長腿」！Chloé Nama運動鞋，小S高校制服、賈靜雯都穿

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】