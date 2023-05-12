Louis Vuitton手袋2023｜春季系列9大新品推介　奶油粉療癒感配色

Louis Vuitton手袋2023｜踏入春夏，除了衣櫥要換新裝，手袋也是時候要添置新款式！Louis Vuitton最近推出了全新「NAUTICAL 系列」，以航海為主題，結合柔和粉色及金鏈圖案，打造出一系列充滿春夏感的新款手袋，奶油色與粉色的配合，色調柔和療癒，一起看Louis Vuitton NAUTICAL 系列 10大新款時尚單品推介！



LV手袋推介2023！將經典款換上春夏療癒色彩 迷你旅行袋夢幻甜美

Louis Vuitton手袋2023｜Pochette Coussin HK$ 22,800

Pochette Coussin 以蓬鬆的小羊皮打造而成，奶油色主色調，配以淡淡粉色Monogram壓花圖案作為點綴，加上柔軟的袋身，看起來也感到相當柔美療癒！手袋設可拆式金屬鏈帶，增添了一點高貴感，同時為女生們提供多種佩戴方式選擇，可作手提包之餘，亦可選擇作肩背或腰掛佩戴！

Louis Vuitton手袋2023｜Pochette Coussin HK$ 22,800（Louis Vuitton 官網）

Louis Vuitton手袋2023｜Speedy Bandoulière 25 HK$ 17,200

品牌今次為經典袋款 Speedy Bandoulière 25 換上Damier Azur帆布，以海洋風印花圖案加以點綴，綴上五色絲網印刷鏈帶及繩帶圖案，令手袋頓時充滿度假感。採用品牌經典的行李箱廓形，配合天然牛皮飾邊，時尚典雅！

Louis Vuitton手袋2023｜Speedy Bandoulière 25 HK$ 17,200（Louis Vuitton 官網）

Louis Vuitton手袋2023｜NéoNoé MM HK$ 19,000

水桶包袋形精緻優雅，每逢夏日都成為了大熱袋款，引來不少女生紛紛入手！Louis Vuitton 這款新款 NéoNoé MM 就採用了 Damier Azur帆布製造而成，同樣綴有海洋風繩帶及鏈帶圖案，洋溢夏日感度假風情！手袋設束繩開合，肩帶亦可調節長短，為妳提供更大的便利度！

Louis Vuitton手袋2023｜NéoNoé MM HK$ 19,000（Louis Vuitton 官網）

Louis Vuitton手袋2023｜Neverfull MM HK$ 19,000

Louis Vuitton 這款 Neverfull MM 手袋可說是OL女生必備之袋款，同樣採用 Damier Azur塗層帆布製作，別有一番新鮮感，配以經典的棋盤格紋圖案，為手袋注入清新氣息！手袋附有側綁帶可隨意調整袋形，大容量設計配以可拆式拉鏈袋，方便收納外出時的必需品！

Louis Vuitton手袋2023｜Neverfull MM HK$ 19,000（Louis Vuitton 官網）

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