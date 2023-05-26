精品厚底波鞋5大推介　LV、Chloé暴增5cm、CELINE復古球鞋顯腿幼

今年的精品運動鞋一穿就是暴風增高！



妞妞們露出大長腿的季節就要來臨，各大精品也紛紛推出全新款的運動鞋，有Louis Vuitton推出的全新款Archlight 2.0、CELINE的復古厚底網球鞋，還有Chloé的Nama環保運動鞋，款款穿上都是暴風增高又長腿的好選擇，想買新鞋的速速看下去！

5雙精品運動鞋推薦，穿上秒變大長腿！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精品運動鞋推薦

1. Louis Vuitton

這款春夏全新推出的LV Archlight 2.0厚底運動鞋，延伸自2018登場的初代Archlight運動鞋經典的建築結構鞋型設計，在鞋型設計上比起第一代線條看來更剛硬，鞋身是小牛皮和技術性網眼面料打造，鞋子大底充滿幾何感的線條，在鞋後跟搭配漆面Monogram帆布後拉環點綴，厚達5cm的鞋底穿上直接暴風長高還很修飾腿型喔！

2. CELINE

CELINE日前推出2023夏季網球膠囊系列，包括一系列精緻又復古的網球裙、POLO衫、連身迷你百褶裙、運動背心和Jacket等，其中最搶眼的就是形象照中Model腳上穿的「厚底BLOCK運動鞋」，繼之前代言人Blackpink成員Lisa穿的全白款式之外，這是加上了紅藍或黑的線條點綴，5cm的厚底設計，穿上比例變超好。

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3. Chloé

Chloé的Nama運動休閒鞋，鞋型靈感源自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條，鞋面是以多色異材質的拼接工法打造，再搭配上具有份量感的厚度鞋底，以及對比色車縫線的精緻細節，以及穿上後對腿型的修飾度，都讓這雙鞋款在一推出就大受喜愛，而2023春夏大秀上Nama中筒休閒鞋初登場，不僅多了運動風織帶設計、連鞋款的「厚底」都升級了，讓中筒鞋穿上後也能展現漂亮的腿型比例，小S、賈靜雯等人也都在私服中穿上這雙鞋款。

4. Balmain

春夏最新的運動鞋款「Unicorn」科技未來感十足的錐形設計，搭配上厚厚的平台鞋底，就像獨角獸般獨一無二又搶眼，鞋身正面有獅子頭雕刻按扣，鞋舌上有BALMAIN品牌標誌，側面和鞋跟上有壓花標誌細節非常精緻，在鞋跟處還特別飾有BALMAIN徽標品牌繩帶，高7cm的大底，喜歡前衛穿搭的妞妞們必須收！

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5. BALENCIAGA

帶起時尚運動鞋熱潮的BALENCIAGA，在2023春夏大秀上再次推出全新的3XL SNEAKER運動鞋，鞋型比起過去的鞋款看起來有更高運動感，寬大的廓形鞋底有品牌的標誌性設計，鞋身則是由多個不同大小的科技網眼材質拼接而成，連鞋帶的特殊綁法也成為鞋款的造型細節之一，鞋身自帶的做就設計，讓買小白鞋又捨不得弄髒的妞妞們也完全沒有後顧之憂（笑）

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