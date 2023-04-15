CONVERSE變色小白鞋登場！星星Logo、鞋帶在太陽下幻變出七彩顏色

不管男女、不分老少、不挑風格派系…白到底的配色加上沒有多餘元素的極簡感，人人鞋櫃裡都常備至少1雙以上的「小白鞋」，是萬年不敗的百搭穿搭神隊友，雖然搭配力無敵，但獨特性不足，通常是當作OOTD的「最佳配角」，現在居然出現一雙「史上最騷包」的超狂進化版本誕生，保證刷新你對小白鞋的既定認知！



CONVERSE「1970小白鞋」變身

太陽曬出撞色印花

在一眾小白鞋之間，人氣品牌CONVERSE出品的「CHUCK 70帆布鞋」絕對是經典中的經典，穿在腳上乍看就是大家最熟悉的牛奶白，走出戶外陽光一照…疑？小白鞋居然一秒大變身，彷彿神仙教母突然現身揮起魔杖，粉藍、牛油果綠、青檸黃、蘋果紅、夕陽橙等繽紛色彩，瞬間染上鞋身，這到底是什麼巫術（笑）？

+ 3

原來這是CONVERSE最新打造的曬出彩系列，在CHUCK 70高筒、低筒白色帆布鞋中注入巧思炫彩設計、同時採用環保回收面料製作，只要照射到「陽光紫外線」讓鞋子做個日光浴，鞋身的後跟條、三星標和鞋帶處就會慢慢顯現出撞色印花…

想要什麼顏色？沒關係，你能自行決定紫外線環境，曬出「自己想要的顏色深淺度」，藏在鞋底的高飽和彩色也超可愛，馬上幫整體造型增加難以忽視的小亮點。

同場加映：精品Tote Bag｜旅行必備大容量托特包 LONGCHAMP、BALLY千元入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

摘到「雙色星星」了！

時髦小姊姊必收這雙

除了不挑人的CHUCK 70，以獨特解構鞋面深受時髦小姊姊喜愛的「CHUCK 70 PLUS鞋款」也能選擇曬出彩的版本，採用錯位造型設計的高筒帆布鞋，鞋側的招牌「星星LOGO」經過紫外線照射，可以一次穿上「雙拼色的撞色星星」，獨特卻不高調的吸睛小細節，能夠心機讓你的穿搭帶來不一樣的魅力，同時此系列鞋款都內建OrthoLite®鞋墊，連穿著舒適度都超優秀啊～

延伸閱讀：

CONVERSE聯名「毛絨絨貓熊鞋」台灣開賣！黑白毛＋鞋底貓熊掌，團團圓圓帶回家

2023年5雙「增高厚底球鞋」推薦！PUMA長腿小白鞋、CONVERSE粉紅高筒

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】