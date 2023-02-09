厚底鞋穿錯顯腿短又腳粗！造型師授2大穿搭技巧　買這色最顯腿長

嬌小的女生來說，穿厚底鞋無疑是人生必備單品，不過，在面對百百種的厚底鞋時，你真的知道怎麼挑選、怎麼穿才是最適合自己的嗎？



現在就來讓璟毅老師和你分享一些小撇步吧！

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厚底鞋流行要跟上

璟毅老師在《女人我最大》節目上提到，Y2K風潮已經是近期最重要的流行趨勢了，除了腋下包、短上衣、低腰褲之外，「厚底鞋」更是不能錯過的必備單品！包括像是球鞋、靴子都會添加了「厚底」設計，尤其是擁有膠面大底的靴款，在秋冬也是很必備的搭配元素。

低腰褲+厚底鞋=Y2K style

至於厚底鞋要怎麼穿，才能幫助自己調整比例，而非穿上腳後，整個人的視覺會讓自己變得又矮又沉，比例變超級奇怪，璟毅老師分享，像是Y2K中的低腰褲，單穿的時候難免會讓腿部比例看起來短了一些，這時候就要透過厚底鞋來調整比例，選擇前面有防水台，後面是粗跟的鞋款，就能把你的身型撐上來囉！

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厚底鞋選這顏色更顯腿長

另外～林葉亭老師過去也曾在《女人我最大》傳授小撇步，當你想要穿出高挑、能幫助延伸腿長的鞋款時，鞋子要挑色差沒有那麼大的鞋子，譬如說，淺色鞋身配淺色鞋底的組合，透過顏色的來拉長腿部線；若是深色鞋身配淺色鞋底，則比較容易出現截斷的感覺。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】