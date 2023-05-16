Hermès要配貨？網紅爆台一線女星免配貨　巴黎總店任揀15個Birkin

台灣藝人王思佳日前遭疑「拿假包」上節目一事近期鬧得沸沸揚揚，雖然手袋已驗明正身，但後來又被網友挖出其他精品手袋也有假貨之虞。對此，在法國巴黎定居多年的網紅就分享，過去曾帶著一線當紅女星和對方媽媽逛愛馬仕實體店的驚人經歷，意外掀起熱議。



網紅「巴黎阿桑日常生活」在2000年就飛往法國定居，已在巴黎待了23年的她經常分享當地的生活日常，對於近日王思佳的假包事件鬧得沸沸揚揚，她日前就在粉專上發文，表示5年前因某朋友的介紹，而有機會陪伴一線女星和對方媽媽在巴黎逛街吃飯，她也留下線索：「到現在還是一線，先生是帥哥，夫妻檔都好看」。

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由於愛馬仕是採預約制才能進入店面購物，而她當時沒有預約但還是想碰碰運氣，一行人便到愛馬仕的小型皮件部逛逛，「後來皮件部的某國櫃姐認出當紅女星，隨即幫她預約明天看包！」該名網紅隔天也陪著女星母女再到愛馬仕總店，一到店面就被櫃姐帶著走進小包廂，櫃姐還拿出各種飲料、詢問女星想要看哪款手袋，接著就拿出約15個鉑金（Birkin）手袋讓女星隨意挑選。

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女星和媽媽愉快地購物後離開了愛馬仕總店。對於這次難忘的經歷，該名網紅也感慨直言：「真的是看櫃姐們要不要賣給你罷了，當然店經理也會說以最大利益為優先，可是當你的臉就是一個招牌的時候，配不配貨都不重要了啦！」

由於網紅還在留言區透露該名女星「很大咖」、「最近在露營」、「是個很親切的姐姐」，再加上她已在文中提示該名女星的老公是個帥哥，因此不少網友也猜出女星的真實身份，就是近期以《模仿犯》、《華燈初上》讓人氣再攀高峰的林心如。

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至於網紅在文中提及的「配貨」，其實是愛馬仕的「都市傳說」，即買家需先購買手袋以外的周邊商品到一定金額後，才有機會買到想要的包款。會有這樣的「潛規則」，有傳是因愛馬仕的鉑金包、凱莉包、康康包都是最搶手的包款，因此銷售員自然會將搶手貨留給熟識，或消費金額更高的客人。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買愛馬仕需要配貨？網紅爆大咖女星「刷臉就能進總店」 揭驚人現實：15個鉑金包任選】