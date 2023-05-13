台女星王思佳疑拎山寨Hermès上節目　小S自爆：我也會找代購！

藝人小S 12日出席韓國觀光記者會，提到綜藝圈近來延燒的「王思佳拎假Hermès疑雲」與「小甜甜虐狗疑雲」事件，小S挺身為兩人緩頰。



小S前陣子與王思佳參加同一場婚禮，被問到有沒關心她狀態，小S低調表示當天沒有與對方見到面，但喊話對方：「每個藝人一定會經過風風雨雨，凡事都會過去，加油。」

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提起即將到來的母親節，小S說自己也買過Hermès愛馬仕包送給婆婆：「她會很開心的提著包包出去說，這是我媳婦送的，我媳婦好疼我！」

但被問到會不會害怕買到假包？小S透露自己會找固定的代購：「我買很貴欸！不會可能假的吧！」至於S媽，小S說她都直接包大利市孝敬媽媽，兩位媽媽都各自投其所好。

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與小甜甜同是愛狗人士，小S被問及小甜甜被前夫控虐狗事件，小S則為她緩頰表示：「我覺得以我對她的了解，她不會啦！她那麼愛她小孩、那麼愛狗。」認為對方不至於做出傷害寵物的事情。

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