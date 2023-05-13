台女星王思佳疑拎山寨Hermès上節目 小S自爆：我也會找代購！
撰文：中天新聞網
出版：更新：
藝人小S 12日出席韓國觀光記者會，提到綜藝圈近來延燒的「王思佳拎假Hermès疑雲」與「小甜甜虐狗疑雲」事件，小S挺身為兩人緩頰。
小S前陣子與王思佳參加同一場婚禮，被問到有沒關心她狀態，小S低調表示當天沒有與對方見到面，但喊話對方：「每個藝人一定會經過風風雨雨，凡事都會過去，加油。」
山寨貨還敢上節目炫耀？一個圖輯看清「王思佳拎假Hermès疑雲」：
+7
提起即將到來的母親節，小S說自己也買過Hermès愛馬仕包送給婆婆：「她會很開心的提著包包出去說，這是我媳婦送的，我媳婦好疼我！」
但被問到會不會害怕買到假包？小S透露自己會找固定的代購：「我買很貴欸！不會可能假的吧！」至於S媽，小S說她都直接包大利市孝敬媽媽，兩位媽媽都各自投其所好。
【同場加映】日本第一土豪富婆「雜物屋」曝光 遍地Hermès 幾千萬円隨處放（點擊放大瀏覽）：
+17
與小甜甜同是愛狗人士，小S被問及小甜甜被前夫控虐狗事件，小S則為她緩頰表示：「我覺得以我對她的了解，她不會啦！她那麼愛她小孩、那麼愛狗。」認為對方不至於做出傷害寵物的事情。
小S一張相被批評唔識教女「毫無用餐禮儀」惹網絡熱議 21字回應最愛買名牌的不是中國 這國去年爆買LV Hermès Chanel逾235億元小S結婚18年頻傳婚姻現暗湧 批老公像隱形爸爸：孩子覺得是單親…小S曾呻無性生活 解放慾望喪啜吳慷仁 賈靜雯：她很愛「表演」Hermès｜2023愛馬仕秋冬女裝一覽 最新款Birkin手袋可以揹上肩！女子寄7萬Hermès手袋突被順豐告知「中途燒毀」 無車禍證明惹議
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】