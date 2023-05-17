520限定系列手袋盤點！告白送禮之選：注入愛心、蝴蝶結浪漫元素

手袋2023｜「520」與「我愛你」諧音，很多人都會藉著這一天向摯愛表達愛意。為慶祝這個浪漫節日的來臨，各大時尚品牌都陸續推出520限定系列時尚單品，加入了不少浪漫夢幻元素，用作送禮或自用都非常適合！《01女生》就為大家盤點5款「520限定系列」手袋推介！



520限定系列手袋2023｜LOEWE 酒椰葉纖維 A5 Standard Tote

LOEWE推出的手袋向來深受大眾喜愛，品牌早前的夏日度假風情 2023 PAULA'S IBIZA系列已備受關注，而今年的520限定系列，品牌首次推出以酒椰葉纖維製造而成的 Standard Tote，綴以黑色刺繡「LOEWE」，上面更綴有毛茸茸質感的心形圖案，最後配合松鼠狗吊飾加以點綴，耀眼奪目的設計配合可愛細節點綴，相信可以俘虜到一眾少女心！

520限定系列手袋2023｜LOEWE 酒椰葉纖維 A5 Standard Tote（LOEWE 官網）

520限定系列手袋2023｜LOEWE A5 Standard Tote

除了以上介紹的酒椰葉纖維 Standard Tote 外，LOEWE在今個「520」亦為一系列由光滑小牛皮打造而成的 A5 Standard Tote 換上限定新色，復古卡其色、淺桃色、奶油色及薄荷綠色，每款都優雅柔和，展現出夏日活力感。俐落的輪廓配合簡潔設計，手袋正面飾有凸出的LOEWE標誌，手柄位置綴以松鼠狗吊飾加以點綴，用作送禮或送給自己的「520」禮物也適合不過。

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA LE CAGOLE 蝴蝶結加小號肩背包

BALENCIAGA 的人氣袋款 LE CAGOLE，半月袋形配合愛心鏡子，別具個性感，深受不少時尚達人喜愛。品牌於今個「520」，重新演繹了這個人氣袋款，特意在經典手袋上添加3個蝴蝶結作為點綴，原有的愛心鏡子配色亦為「520」增添了浪漫甜美感。螢光粉配色充滿夏日活力感，黑色配色則散發著型格時尚感，每款都各有特色！

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA LE CAGOLE 蝴蝶結加小號肩背包 螢光粉（BALENCIAGA 官網）

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA LE CAGOLE 蝴蝶結加小號肩背包 黑色（BALENCIAGA 官網）

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA BISTRO蝴蝶結超小號肩帶提籃包

BALENCIAGA 的 BISTRO提籃包，採用皮革編織配合菜藍子式設計，品牌亦在BISTRO手袋中加入蝴蝶結元素，更添可愛精緻感。手袋亦飾有品牌標誌性的行李牌，充滿獨特性。

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA BISTRO蝴蝶結超小號肩帶提籃包 螢光粉（BALENCIAGA 官網）

520限定系列手袋2023｜BALENCIAGA BISTRO蝴蝶結超小號肩帶提籃包 黑色（BALENCIAGA 官網）

520限定系列手袋2023｜VALENTINO ROCKSTUD23小號小牛皮手袋

VALENTINO亦在這個浪漫節日推出了「520甄選系列」，系列中其中一款值得入手的袋款就是 ROCKSTUD23小號小牛皮手袋。手袋採用小牛皮打造而成，綴以同色系琺瑯鉚釘飾邊，充滿高級時尚感，加上品牌標誌性的配色「PINK PP」，相信必定會為你帶來浪漫又難忘的「520」！