CHARLES＆KEITH新款手袋推介！「520定情禮盒」愛心串珠鍊超迷人

CHARLES＆KEITH手袋2023｜「520」有「我愛你」的意思，向來追求「儀式感」的女生們當然也不要錯過這個日子，給自己或閨密送上小禮物吧！至於這份「520」禮物有甚麼選擇？深受女生喜愛的時尚品牌CHARLES＆KEITH就推出了「520定情禮盒」，可以一次過擁有2款手袋，必定會令對方超心動！



CHARLES＆KEITH手袋2023｜520 定情禮盒 HK$900

購買方法：CHARLES ＆ KEITH

CHARLES＆KEITH趁著「520」將至，推出了「520定情禮盒」，禮盒採用了雙層設計，收禮人一打開即能看到滿滿的驚喜，感受到濃濃的愛意！禮盒中包含了2款優雅袋款：小圓釦菱格包、小圓釦菱格迷你包，並配備了愛心串珠短鍊條，以$900來說，實在是性價比極高！

禮盒中嚴選了2款小型及迷你尺寸的手袋，適合配搭不同穿搭造型，出席各種埸合，加上手袋採用菱格紋設計，別具質感，時尚優雅！其中的愛心串珠短鍊條更可以當作手鍊佩戴，一物多用！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜520 定情禮盒 HK$900（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜禮盒中嚴選了2款小型及迷你尺寸的手袋，適合配搭不同穿搭造型，出席各種埸合！（CHARLES＆KEITH 官網）

除了以上的「520定情禮盒」，CHARLES＆KEITH最近亦推出了不少新款手袋，非常值得作為「520」禮物送給心愛的人，《01女生》就為大家盤點CHARLES＆KEITH 10大新款手袋，作為「520」禮物小提案吧！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜1. Philomena 拉鍊式斜背包 HK$599

（石灰白）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（灰褐色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（黑色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

CHARLES＆KEITH 新推出的 Philomena 拉鍊式斜背包，採用半月形袋身配以弧形拉鍊開合，充分展現出現代感設計，平日要在袋中取物件時也更加方便，手袋亦綴以金屬鍊條，令手袋整體增添高雅感！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Philomena 拉鍊式斜背包 HK$599（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜2. Ally 抓皺軟質包 HK$499

（石灰白）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（紫灰色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（灰褐色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

Ally 抓皺軟質包採用抓皺縮口搭配磁釦開合設計，圓潤的袋身相當甜美可人，手袋配有可拆式斜揹肩帶，可作手提或斜揹佩戴，打造出不同的時尚造型！手袋設3款新配色，分別是石灰白、紫灰色及灰褐色，3種色調各有特色，清新、中性、甜美配色均有選擇！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Ally 抓皺軟質包 HK$499（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜3. Duo 細鍊抓皺流浪包 HK$739

（紫灰色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（ 灰褐色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

Duo 細鍊抓皺流浪包以方形的袋身，配以抓皺設計及磁釦開合設計，展現出隨性感覺，紫灰色調充滿夏日感且略帶知性氣質，深灰色調則展現出低調優雅風格。

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Duo 細鍊抓皺流浪包 紫灰色 HK$739（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Duo 細鍊抓皺流浪包 灰褐色 HK$739（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜4. Mini Gabine 真皮馬鞍包 HK$999

（白色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（粉紅色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（丹寧藍）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

Mini Gabine 真皮馬鞍包袋形俐落，充滿現代時尚感，配搭經典D字釦為手袋加以點綴，手袋設3色可選，白色簡潔摩登感，粉紅色甜美活潑，丹寧藍拼接皮革別具特色，散發出獨有魅力，總有一款合你心意！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜5. Cocoon 弧形手提包 HK$769

（白色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（黃色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（粉紅色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（藍色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（綠色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（黑色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（混色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

不少女生在入手手袋時，容量及外觀都是她們的主要考慮因素，而品牌新推出的這款Cocoon 弧形手提包就絕對合你心意！Cocoon 弧形手提包是實用的大容量手提包，可讓女生們擺放日常外出所需之物，設計簡潔但時尚，配合一系列鮮艷色澤，充滿時尚活力感！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Cocoon 弧形手提包 HK$769（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Cocoon 弧形手提包一系列鮮艷色澤，充滿時尚活力感！（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜6. Cocoon 暈染不對稱手提包 HK$639

購買方法：CHARLES ＆ KEITH

CHARLES＆KEITH另一款以不對稱短提把作為造型亮點的Cocoon手袋，除了一系列春夏鮮艷色彩外，亦有推出黑白暈染款式。黑白暈染配色時尚型格，能為整套穿搭造型加以點綴！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Cocoon 暈染不對稱手提包 HK$639（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜7. 拉鍊小手提包 HK$739

（奶油色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（粉紅色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

這款拉鍊小手提包在結構端莊的袋形之外增添了小細節，令手袋頓時充滿玩味感！手袋綴以撞色鍊條，以及飾有「CHARLES ＆ KEITH」字樣的寬版尼龍背帶，以不同的搭法打造出不同風格！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜拉鍊小手提包 奶油色 HK$739（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜拉鍊小手提包 粉紅色 HK$739（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜8. 鍊條軟質托特包 HK$769

（白色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（淺藍色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（巧克力）購買方法：CHARLES ＆ KEITH（黑色）購買方法：CHARLES ＆ KEITH

隨著大手袋熱潮興趣，各個時尚品牌都紛紛推出大手袋響應熱潮。CHARLES＆KEITH 新推出的這款鍊條軟質托特包，有著寬敞的內部空間，簡約的袋款結合金屬鍊條，頓時充滿時尚優雅感！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜9. Cesia 金屬磁釦肩背包 HK$599

購買方法：CHARLES ＆ KEITH

肩背包需求有增無減，優雅的袋形深深吸引著一眾女生，這款 Cesia 金屬磁釦肩背包，以金屬磁釦點綴包身，散發著高貴優雅氣質，手袋肩帶設可調節式設計，讓女生們可按自己喜好調較長度，相當貼心！

CHARLES＆KEITH手袋2023｜Cesia 金屬磁釦肩背包 HK$599（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋2023｜10. Dolcevita 草編粗鍊包 HK$769

購買方法：CHARLES ＆ KEITH

每逢春夏，草編包成為了人氣袋款，CHARLES ＆ KEITH 新上架的 Dolcevita 草編粗鍊包，把草編元素融入手袋設計，呈現出愜意悠閒感，綴以金屬細節散發出優雅氣質！