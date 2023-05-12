SOGO 感謝祭2023 Part 2香水優惠一覽：半價入手、買香水送手袋

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023 Part2同樣有很多香水品牌推出精彩優惠，包括：Tory Burch、ANNA SUI、FURLA、ISSEY MIYAKE Parfums、narciso rodriguez Parfums等品牌，其中最抵只需$199就可以入手正貨香水，大家千萬不要錯過！



【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於4月14日開展，而實體店優惠活動就於4月28日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年4月14日至5月28日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年4月14日至4月27日

SOGO實體店 Part1﹕2023年4月28日至5月14日

SOGO實體店 Part2﹕2023年5月15日至5月28日



SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠1｜4711 楊桃與白花古龍水套裝 感謝價：HK$199 (原價：HK$297) 67折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠1. 4711 楊桃與白花古龍水套裝 感謝價：HK$199 (原價：HK$297) 67折

經典香水品牌4711，在SOGO Thankful Week 2023推出了很多精彩優惠，其中這個楊桃與白花古龍水套裝，原價將近$300，現只需$199！套裝包括了楊桃與白花古龍水50ml、迷你古龍水8ml以及沐浴露，很值得入手！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠2｜ANNA SUI三重奏EDT 30ml套裝 感謝價：HK$930 (原價：HK$1,645) 57折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠2. ANNA SUI三重奏EDT 30ml套裝 感謝價：HK$930 (原價：HK$1,645) 57折

ANNA SUI的香水一直都深受女生們喜愛，以精緻的香水瓶配上迷人的香水，很值得收藏！在SOGO Thankful Week 2023中的的三重奏EDT30ml套裝，可以自選品牌三支EDT30ml香水，以及任何三支迷你香水，自由組合喜愛的香水，ANNA SUI香水迷不能錯過！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠3｜CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP 80ml 香水套裝 感謝價：HK$920 (原價：HK$1,720) 54折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠3. CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP 80ml 香水套裝 感謝價：HK$920 (原價：HK$1,720) 54折

時裝品牌CAROLINA HERRERA的標誌性高跟鞋造型香水，一直都很受歡迎，其中的GOOD GIRL EDP 80ml香水，於這次SOGO Thankful Week 2023中亦推出了優惠套裝，除了會有GOOD GIRL EDP 80ml香水外，還會有3支GOOD GIRL 5ml旅行裝和精美手袋，非常划算！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠4｜LALIQUE L’AMOUR 濃香水禮盒套裝 感謝價：HK$810 (原價：HK$1,300) 62折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠4. LALIQUE L’AMOUR 濃香水禮盒套裝 感謝價：HK$810 (原價：HK$1,300) 62折

LALIQUE L’AMOUR 濃香水禮盒套裝，除了會一支Lalique L’Amour EDP 50ml香水外，還有Lalique L`Insoumis Ma Force 香氛沐浴，無時無刻都能享用美好的香氣，而且還有一個漂亮的禮盒，無論自用還是送禮都很適合！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠5｜ISSEY MIYAKE Parfums A Drop d’Issey fraîche淡香精套裝 HK$1,030 (原價 HKD1,540) 66折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠5. ISSEY MIYAKE Parfums A Drop d’Issey fraîche淡香精套裝 HK$1,030 (原價 HKD1,540) 66折

ISSEY MIYAKE今年新推出的A Drop d’Issey fraîche淡香精，在SOGO Thankful Week 2023中亦有推出優惠套裝，除了有香水外，套裝還有香氛沐浴露200ml及香氛護手霜75ml，無時無刻都能感受美秒的香氣！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠6｜narciso rodriguez Parfums for her MUSC NOIR 淡香精套裝 HK$830 (原價 HKD1,530) 54折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠6. narciso rodriguez Parfums for her MUSC NOIR 淡香精套裝 HK$830 (原價 HKD1,530) 54折

不用$900就可以擁有兩支narciso rodriguez Parfums的香水！在這次SOGO Thankful Week 2023中，所推出的淡香精套裝，包括了50ml的for her MUSC NOIR 淡香精、30ml的for her MUSC NOIR ROSE淡香精以及香氛蠟燭，相比平日購買，便宜近一半！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠7｜Tory Burch Essence of Dreams淡香精套裝 HKD990 (原價 HKD1,210) 81折（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠7. Tory Burch Essence of Dreams淡香精套裝 HKD990 (原價 HKD1,210) 81折

Tory Burch的香水套裝定必是這次SOGO Thankful Week必搶之一！這次其中一個套裝是由Essence of Dreams系列中的Sublime Rose淡香精、珍藏版香氛以及3支香氛體驗裝組成，喜歡玫瑰香調的女生不能錯過！

▼▼▼【按圖看】更多SOGO Thankful Week 2023 Part 2香水優惠｜包括ARMANI beauty香水套裝、FURLA香水套裝、JIMMY CHOO香水套裝等等，部分套裝更低至44折，萬勿錯過！【按圖看】▼▼▼