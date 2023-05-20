FENDI by Marc Jacobs聯名系列！經典袋款注入螢光黃、珠片元素

Fendi手袋2023｜FENDI 與 Marc Jacobs 推出聯名 FENDI by Marc Jacobs系列，Marc Jacobs以各種搶眼元素重新演繹 FENDI 經典袋款，包括注入螢光黃色、珠片等元素。另外，為了慶祝FENDI的Baguette手袋推出25週年，今個聯名系列亦以紐約作為出發，將Marc Jacobs的標誌性元素融入Baguette手袋之中，帶來耳目一新的感覺。立即看看FENDI by Marc Jacobs系列10款手袋新品推介！



Fendi手袋2023｜FENDI 與 Marc Jacobs 推出聯名 FENDI by Marc Jacobs系列，Marc Jacobs以各種搶眼元素重新演繹 FENDI 經典袋款！（fish331＠IG）

Fendi手袋2023｜為了慶祝FENDI的Baguette手袋推出25週年，今個聯名系列亦以紐約作為出發，將Marc Jacobs的標誌性元素融入Baguette手袋之中。（l_for_louise＠IG）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介1：Baguette HK$ 28,500

Fendi經典袋款Baguette，以簡約實用作為設計概念，採用簡約的長方袋形配以別具標誌性的FF Logo開合扣，深受不少女生喜愛。今次 FENDI by Marc Jacobs 的限量版設計，分別採用了白色及黑色現代感配色皮革製造而成，袋上印上了「The Baguette FENDI Roma」，簡約的設計更能突顯出手袋的摩登時尚感，再於手柄位置綴以相襯皮革的FENDI Roma蝴蝶結，相當值得入手收藏！

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介1：Baguette 白色 HK$ 28,500（FENDI 官網）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介1：Baguette 黑色 HK$ 28,500（FENDI 官網）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介2：迷你款式Peekaboo HK$ 37,500

在FENDI by Marc Jacobs系列之中，Marc Jacobs以螢光黃色重新演繹FENDI標誌性的FENDI Roma字樣，全新的迷你款式Peekaboo採用白色皮革製造而成，滿版印有螢光黃FENDI Roma字樣，手袋兩側飾有經典的牛角鎖，鮮艷的螢光黃色充滿青春活力感！

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介2：迷你款式Peekaboo HK$ 37,500（FENDI 官網）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介3：FENDI First Midi HK$ 26,800

FENDI by Marc Jacobs系列亦應用了近來大熱的牛仔元素，就以這款FENDI First 手袋為例，採用了褪色白色牛仔布製造而成，配以同包系FENDI字樣，以及特大金屬F開合扣，低調得來不失品牌的辨識度！

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介3：FENDI First Midi HK$ 26,800（FENDI 官網）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介4：Mon Tresor HK$ 15,800

不少女生對水桶包都毫無抗拒能力，而水桶包袋形精緻又實用，確實是相當迷人！今個聯名系列之中，品牌採用銀色納帕皮革重新演繹 Mon Tresor 水桶包，袋上更飾有絎縫浮凸FENDI Roma字樣，手袋感覺充滿現代摩登風格，作為穿搭造型的點綴，頓時充滿時尚感，成為全場焦點！

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介4：Mon Tresor HK$ 15,800（FENDI 官網）

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介5：Baguette水晶包款 HK$ 91,500

Baguette手袋原來已經推出了25週年，品牌一直把不同的元素融入於Baguette手袋之中，今次FENDI by Marc Jacobs聯名系列說明要向經典Baguette手袋致敬，當然是驚喜源源不絕。這款Baguette水晶包款選用了銀色磨砂革製成手袋，袋上覆滿2種不同大小的Swarovski水晶，並營造出FENDI字樣設計，手袋的可拆式手柄及肩帶上同樣綴有水晶，相當高貴優雅！

Fendi手袋2023｜FENDI by Marc Jacobs系列手袋推介5：Baguette水晶包款 HK$ 91,500（FENDI 官網）