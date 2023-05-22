LOEWE加價2023｜人氣袋款加價達1千　經典手袋系列最新價錢一覽

LOEWE加價2023｜入手名牌時尚往往都是早買早享受，每次看到品牌價格調整，都會後悔沒有及早入手！繼CHANEL、Hermès、CELINE加價後，日前LOEWE官網上多款手袋亦悄悄地加了價，迎來2023年度首次加價，所以說真的要趁早入手！《01女生》為大家盤點5大人氣袋款最新售價！！



LOEWE加價2023｜Puzzle 手袋

Puzzle是LOEWE的經典手袋系列之一，柔軟粒面小牛皮迷你款式更大受女生歡迎，手袋設多款顏色選擇，每季推出新色都必定引來搶購熱潮！手袋以柔軟粒面小牛皮製造而成，長方體立體袋形配以Puzzle獨特的幾何線條，手工精緻，難怪自推以來就深受女生喜愛！手袋設可拆卸的背帶，可作肩背、斜背或手提佩戴！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE加價2023｜柔軟粒面小牛皮迷你 Puzzle 手袋（LOEWE 官網）

LOEWE加價2023｜柔軟粒面小牛皮迷你 Puzzle 手袋

原價：HK$18,950

最新售價：HK$19,500



LOEWE加價2023｜Hammock 手袋

Hammock手袋系列同樣是LOEWE的大熱手袋系列之一，以多變袋形作為設計特色，吸引到不少女生入手！Hammock 手袋以「吊床」作為設計靈感，流線感設計優雅迷人，手袋具有柔軟側面包體，可以隨意改變袋形以配襯各種時尚風格造型！手袋採用環形皮帶，可作肩背、斜背或手提多種方式佩戴！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE加價2023｜Hammock 小型柔軟粒面小牛皮肩背提包（LOEWE 官網）

LOEWE加價2023｜Hammock 小型柔軟粒面小牛皮肩背提包

原價：HK$22,550

最新售價：HK$23,600



LOEWE加價2023｜Gate手袋

用柔軟小牛皮製造而成的迷你 Gate 雙層包，袋款設計簡約但不失細節感，袋上飾有馬鞍式打結皮革飾帶及側面鎖扣金屬別針，以及綴以Anagram 圖案壓花，設計時尚優雅而且百搭易襯，適合佩戴各種穿搭造型，最後配以一條飾有重複 LOEWE 圖案的可拆卸背帶，頓時成為亮眼迷人的時尚配飾！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE加價2023｜柔軟小牛皮緹花迷你 Gate 雙層包（LOEWE 官網）

LOEWE加價2023｜柔軟小牛皮緹花迷你 Gate 雙層包

原價：HK$15,900

最新售價：HK$16,400



LOEWE加價2023｜Amazona手袋

論及LOEWE充滿復古感的手袋款式，不得不提Amazona 16 Anagram 緹花小牛皮方形手袋。方正的袋形配以經典Anagram緹花，散發著令人難以抗拒的高貴復古感。手袋更綴以Anagram 雕刻掛鎖，設計細節為手袋加以點綴，氣質難擋！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE加價2023｜Amazona 16 Anagram 緹花小牛皮方形手袋（LOEWE官網）

LOEWE加價2023｜Amazona 16 Anagram 緹花小牛皮方形手袋

原價：HK$18,350

最新售價：HK$19,950



LOEWE加價2023｜Bracelet

LOEWE的Bracelet 褶皺小羊皮手鍊包的多變性令人嘆為觀止，表面看起來是一個管狀手袋，兩邊飾有立體壓紋小羊皮，但原來它還可以變奏成手鍊！手鍊包設計充滿度假風情，尤其適合春夏使用！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE加價2023｜Bracelet 褶皺小羊皮手鍊包（LOEWE官網）

LOEWE加價2023｜Bracelet 褶皺小羊皮手鍊包

原價：HK$11,300

最新售價：HK$12,300

