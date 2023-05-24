CELINE手袋｜夏日膠囊系列編織手袋新品　藤編細節洋溢盛夏風情

CELINE手袋2023｜夏日將至，草編手袋在每年春夏都成為大熱袋款、必備之選！CELINE最新推出了「Plein Soleil」2023夏日膠囊系列，帶來一系列草編時尚單品，洋溢海灘度假風情，當中多款編織手袋都令人難以抗拒，《01女生》立即為大家盤點10款CELINE夏日膠囊系列新款編織手袋推介！



CELINE手袋2023｜CELINE CLASSIC PANIER HOBO BAG HK$ 14,000

HOBO BAG 半月包於近年大受女生喜愛，CELINE今次更採用了酒椰纖維編織，打造出這款充滿夏日感的半月手袋，手袋亦綴以小牛皮TRIOMPHE LOGO！編織袋款盡展夏日愛情，與度假風穿搭尤其合襯，令CLASSIC PANIER HOBO BAG成為今個夏日必收袋款！

CELINE手袋2023｜CELINE CLASSIC PANIER HOBO BAG HK$ 14,000（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜CELINE TEEN DRAWSTRING HK$ 16,500

索繩手袋圓弧輪廓可愛又易襯，這款TEEN DRAWSTRING採用拉菲草編織而成，配以小牛皮飾邊及標誌性TRIOMPHE LOGO，加上附索繩開關方便又實用，手提式設計更輕鬆打造出夏日度假風穿搭造型。

CELINE手袋2023｜CELINE TEEN DRAWSTRING HK$ 16,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜SMALL BOX CUIR TRIOMPHE £2,400（約 HK$ 23,300）

迷你小廢包向來都憑著嬌小迷人的外型俘虜到一眾少女心，這款SMALL BOX CUIR TRIOMPHE 復古小方盒手袋自推出以來已大受歡迎，今次更配搭柳條編織，增添了夏日休閒感。品牌亦綴上標誌性的Triomphe凱旋門標誌，保留了辨識度，實在沒有不入手的理由吧！

CELINE手袋2023｜SMALL BOX CUIR TRIOMPHE £2,400（約 HK$ 23,300）（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜ROUND TRIOMPHE MINAUDIÈRE

CELINE新推出的這款ROUND TRIOMPHE MINAUDIÈRE圓形柳條手拿包，單是外型已經抓住了不少女生的眼球，相當亮眼！圓柱體的袋形配以柳條藤木般的質感，已經充滿著盛夏感覺，掀蓋式設計，而且掀蓋上更附有鏡子，外出時可作補妝之用！

CELINE手袋2023｜ROUND TRIOMPHE MINAUDIÈRE（CELINE 官網）

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