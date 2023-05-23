GU感謝節2023｜1連2周減價5折起　10款必買推介：連胸墊背心激減

【GU感謝節2023｜GU減價2023】主打東京時尚的品牌GU向來大受女生歡迎，而每次感謝節都必定引起購物潮！令一眾女生興奮期待的GU夏季感謝節，將於5月26日至6月8日舉行，一連2星期推出多項限定優惠，當中多款女裝服飾、內襯系列等均以驚喜優惠價出售，女生們切勿錯過！



5月26日開始的GU感謝節，1連2星期為GU顧客們送上驚喜禮遇，當中多款女裝裙、褲款、休閒簡約T恤、BRA-FEEL系列背心等均以驚喜優惠價出售，而且在GU感謝節第1周，即5月26日至6月1日期間，凡單次購物淨價滿HK$400，即可以$1換購可摺疊便攜旅行袋乙個，千萬不要錯過了！在感謝節正式開鑼之前，就讓《01女生》率先為大家精選GU感謝節第1周中10大抵買單品吧！

GU感謝節｜精選抵買單品1：Multi-Way Dress HK$179（原價 HK$249）

「一衣多穿」是日系穿搭的一大重點，用同一件單品拼拼襯襯一下，打造多款不同穿搭造型，帶給人耳目一新的感覺。GU這款Multi-Way Dress是開領襯衫與細肩帶連身裙組合，襯衫採用短身版型，有助打造出更迷人的身形線條，一套2件單品相搭易襯，可以各自分開搭配，穿出不同風格！

GU感謝節｜精選抵買單品2：2WAY off-shoulder T-shirt HK$149／2件（原價：HK$99／件）

採用具有表面感的羅紋材質製造而成的2WAY off-shoulder T-shirt，敞開的領口設計細節有助展現優美的鎖骨線條，配合胸口位置的抓皺設計，令T-shirt整體更添氣質感。2WAY設計可讓妳塑造一字肩造型，讓妳因為喜好的場合，打造不同的穿搭造型！T-shirt採用了活潑亮眼色調，看起來別具春夏感！

GU感謝節｜精選抵買單品3：Bra-feel Cropped Tube Top HK$149／2件（原價：HK$99／件）

GU的人氣BRA-FEEL系列背心深受不少女生喜愛，採用簡約且輕盈貼身設計，幫助展現出美麗胸型及上身線條，作為內搭或單穿都沒問題！這款Bra-feel Cropped Tube Top採用平口設計，側面彈性針織布有助將胸部集中托高，柔軟的下緣鬆緊帶，更能避免束縛感，帶來極致舒適的體驗。

GU感謝節｜精選抵買單品4： STYLE-DRY bra-feel cropped camisole HK$149／2件（原價：HK$99／件）

GU的STYLE-DRY系列是功能性之選，大受男女喜愛，系列單品採用了透薄親膚設計，具有吸汗速乾、冷感接觸及抗菌防臭功能，帶來清爽舒適的穿著感，而這款STYLE-DRY bra-feel cropped camisole吊帶背心相當適合作為內搭配襯其他單品，女生們的衣櫥必定要擁有一件！

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